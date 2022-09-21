"Шибко недовольные могут уехать. Пока их никто не держит". "Медуза" — о том, как именно Кремль и регионы РФ собираются проводить мобилизацию

Как сообщили источники "Медузы", близкие к Кремлю и руководству сразу нескольких регионов РФ, в первую очередь за ход мобилизации будут отвечать губернаторы. Ожидается, что федеральные власти, в том числе министерство обороны, лишь "спустят" им ориентировочное число людей, которые должны отправиться на войну в Украину.

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По словам одного из высокопоставленных чиновников, говорившего с "Медузой" на условиях анонимности, пока эти данные в регионы не пришли. Это подтверждают собеседники в руководстве двух субъектов РФ. "Пока никто не понимает, как и кого это [процесс мобилизации] коснется, — отмечает один из них. — Никто не рад, конечно, но работа [у нас] такая: получим цифры — процесс пойдет".

Еще один источник среди региональных чиновников указывает, что, как и во время пандемии ковида, федеральные власти переложили ответственность за "непопулярные меры" на местные власти: "Так у нас принято".

При этом собеседник "Медузы", близкий к руководству "Единой России", уверен, что губернаторы "соберутся" и смогут успешно провести мобилизацию: "Все бывает в первый раз — ковид, теперь мобилизация. Там [в регионах] большие дяди работают".

По словам источника "Медузы", близкого к администрации президента (АП) РФ, определен и примерный алгоритм мобилизации. В соответствии с ним, уже в первые дни многих россиян, подпадающих под мобилизацию, пригласят в военкоматы.

"Пригласят для сверки данных. Будут настойчиво предлагать добровольно подписать контракт. На многих получится надавить, в том числе упоминанием новых уголовных статей. Не все люди юридически грамотны. А не согласившихся отпустят и мобилизуют потом. Уже не добровольно", — объясняет планы властей источник "Медузы".

Также, по информации собеседников "Медузы", с помощью мобилизации Кремль намерен решить проблему нехватки кадров в "военно-гражданских администрациях" оккупированных территорий. Если ранее амбициозные чиновники из российских регионов вполне охотно ехали в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области за карьерным повышением и более высокой зарплатой, то после успешного контрнаступления ВСУ и гибели нескольких пророссийских чиновников желающих "очень сильно поубавилось". Собеседник "Медузы", близкий к Кремлю, пояснил:

Теперь будет проще. Вызовут такого чиновника в военкомат — уклониться он не сможет. И предложат простой выбор: "У вас есть востребованная офицерская специальность после военной кафедры или службы в армии, вы подлежите призыву. Но есть вариант: можете поработать замом по ЖКХ в Херсоне или Мелитополе. Он вам подходит?"

Конечно, лучше работать в тылу, а не на фронте.

Помогать в мобилизации региональным властям будут государственные компании, а также "близкий к государству бизнес". По словам источника "Медузы", близкого к руководству одной из госкорпораций, предприятиям уже передали "примерные ориентировки" по числу сотрудников, которые должны быть мобилизованы, — это 1% от общего количества подлежащих призыву сотрудников (ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что частичная мобилизация затронет "300 тысяч резервистов" при общем "мобилизационном ресурсе" 25 миллионов человек).

Собеседник "Медузы" уточнил, что мобилизованные работники компаний будут служить "с сохранением зарплаты и премий". Он также добавил, что в армию отправят тех, чей вклад в работу организации "незначителен".

В целом в Кремле не ожидают масштабных протестов из-за мобилизации. Один из собеседников, близких к внутриполитическому блоку АП, заявил, что недовольство граждан "ожидаемо, но не критично".

Еще один собеседник "Медузы", близкий к Кремлю, добавил: "Все равно большинство людей поддерживают СВО ["специальную военную операцию"], для них будет достаточно аргументов президента, что мобилизация нужна для противостояния с НАТО. А шибко недовольные пока могут уехать, пока их никто не держит. Все будет делаться постепенно" (достоверных и независимых социологических данных, подтверждающих сделанное источником утверждение, не существует — прим. "Медузы").

Источник "Медузы" подчеркнул, что власти не планируют закрывать границу для российских мужчин до конца "референдумов" на оккупированных территориях Украины (они должны завершиться 27 сентября). Однако ситуация может измениться, "если будет массовый отток". По утверждению собеседников "Медузы", ситуация зависит от оценки "силового блока" (то есть Минобороны РФ, спецслужб и правоохранительных органов), а также самого Владимира Путина, который уверен, что "референдумы" и мобилизацию следует провести как можно быстрее.