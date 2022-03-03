Шимоните: объявление Украины нелетной зоной означало бы вовлечение в войну НАТО

Объявление бесполетной зоны над Украиной означало бы прямое участие НАТО в войне, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

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По ее словам, более важной задачей для Запада и международного сообщества сейчас было бы срочное обеспечение гуманитарного коридора с оккупированных Россией территорий Украины.

"Я не хочу подробно комментировать это, но я хотела бы отметить, что для многих бесполетная зона кажется чем-то, что вы можете просто объявить, и это бесполетная зона. Ее еще кто-то должен и гарантировать. Оценка того, кто реально может это сделать, означала бы, что страны НАТО будут непосредственно вовлечены в конфликт. Мне кажется, что это как-то немного умалчивается и публично не говорится", — заявила Шимоните на пресс-конференции в правительстве в четверг.

Она назвала трагедией осуществляемые Россией ожесточенные боевые действия артиллерии по обстрелу жилых кварталов крупных городов.

"Это действительно большая трагедия, то, что происходит в городах Украины, особенно когда обстреливают города, находящихся там людей, которые прячась в подвалах, действительно не могут чувствовать себя в безопасности", — сказала Шимоните.

"Через Организацию Объединенных Наций, через другие международные организации, чья репутация общепризнана, должны быть рассмотрены решения по гуманитарному коридору, позволяющие людям покинуть места, где они не в безопасности", — сказала она.

На прошлой неделе Кремль вторгся в Украину и начал войну, вызвавшую возмущение и гнев во всем мире. Во ходе осады крупных городов российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру во всех городах, убив сотни мирных жителей. Запад ответил санкциями против России и различными формами поддержки Украины, в том числе и военной.