Шойгу доложил, что Мариуполь "взят под контроль", Путин сказал, что штурмовать "Азовсталь" не надо
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал Мариуполь "столицей националистического "Азова"". Он заявил, что город взят под контроль — за исключением территории предприятия "Азовсталь". "Украинские боевики и иностранные наемники" там "надежно заперты", сообщил Шойгу.

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Украинские войска в Мариуполе держат оборону в металлургическом заводе "Азовсталь", где находятся около тысячи военнослужащих и мирных жителей. Российская армия ежедневно бомбит и пытается штурмовать эту территорию.

Министерство обороны России 19 апреля в очередной раз предложило защитникам Мариуполя сдаться и заявило, что в этом случае им будет гарантирована жизнь.

Владимир Путин назвал "боевую работу" в Мариуполе "успехом". Он попросил представить к наградам российских военных. И сказал, что считает нецелесообразным штурм "Азовстали".

"Это тот случай, когда мы должны думать — то есть, мы всегда должны думать, но в данном случае, тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в катакомбы и ползать там под землей на этих промышленных объектах. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", — сказал Путин.

Чуть раньше вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук сообщила, что из Мариуполя накануне сумели уехать лишь четыре автобуса с беженцами, хотя планировалось несколько десятков. Сегодня эвакуация из города, где остается примерно 120 тыс. мирных людей, может продолжиться — если "позволит ситуация".

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что уничтожение украинских защитников Мариуполя поставит точку на переговорах с Россией. Он отметил, что переговоры с Россией зашли в тупик после того, как стало известно о зверствах в Буче и Бородянке, которые предположительно учинили российские военные. Зеленский добавил, что Украина "не торгует" своими территориями и людьми — и "чем больше будет Бородянок, тем сложнее будет проводить переговоры".

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BBC News Русская служба:

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