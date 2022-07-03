Шойгу доложил Путину об "освобождении ЛНР"; украинские войска попали в "котел"

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об "освобождении" самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в министерстве.

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Последним городом Луганской области, до сих пор находившимся под контролем украинских сил, оставался Лисичанск. В воскресенье российское командование заявило, что город полностью отрезан и взят в окружение. Независимые эксперты не исключают, что украинские силы отступили из Лисичанска организованно, не видя смысла в его дальнейшей обороне.

Российские войска захватили расположенные в Луганской области населенные пункты Верхнекаменка, Золотаревка и Белогоровка, замкнув таким образом кольцо окружения вокруг Лисичанска, заявили в минобороны России.

В результате в "котле" оказалась полностью заблокирована украинская группировка войск, утверждают в ведомстве.

Генеральный штаб вооруженных сил Украины утром в воскресенье сообщал, что российские силы старались закрепиться на позициях в районе Лисичанска и Верхнекаменки, а также вели наступление вблизи Белогоровки, но отступили.

Накануне поддерживаемые Россией луганские сепаратисты заявили, что "заняли последние стратегические высоты, что позволяет подтвердить, что Лисичанск полностью окружен".

Украинские позиции в Лисичанске подвергаются интенсивным российским обстрелам, однако утверждения о том, что они окружены, не соответствуют действительности, заявили в ответ украинские официальные лица.

По предположению американского института изучения войны (ISW), 2 июля украинские силы, вероятно, организованно отступили из Лисичанска, и город перешел под контроль России.