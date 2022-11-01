Шойгу: На фронт отправлены 87 000 мобилизованных

Министр обороны РФ заявил, что из 300 000 мобилизованных на войну в Украине отправлены 87 000. По данным Кремля, для завершения мобилизации президентский указ не требуется. Правозащитники говорят об изъянах в законе.

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По утверждению министра обороны России Сергея Шойгу, в районы боевых действий в Украине направлены 87 тысяч российских мобилизованных. Всего же было рамках мобилизации было призвано 300 000 человек, заявил глава Минобороны во вторник, 1 ноября, на селекторном совещании.

По его словам, к подготовке мобилизованных привлечены три тысячи инструкторов, участвовавших в войне в Украине. "На полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений. Основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки", — приводятся слова Шойгу в сообщениивозглавляемого им министерства.

Между тем за несколько недель прошедших после начала мобилизации в соцсетях и СМИ публиковалась информация о многочисленных случаях отправки мобилизованных на войну через считанные дни после призыва, а также их гибели.

Кремль: указа о завершении мобилизации не будет

Ранее в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для завершения мобилизации, о котором накануне сообщил глава государства Владимир Путин, не требуется его указа. "Президент сказал, что он посоветуется с юристами, правовиками. Сообщаем: указ не нужен. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы министерством обороны в военкоматы на счет остановки и дальнейшей не рассылки каких-либо повесток и так далее", — указал Песков.

Окончание мобилизации законом не прописано

По словам главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, окончание мобилизации в российском законодательстве ничем не предусмотрено — в отличие от военного положения, введение и отмена которого указами президента прямо прописаны в законе.

При этом Чиков обращает внимание на изъяны в логике законодательства: так, в указе президента о "частичной мобилизации" не указано, с какого момента или события он перестает действовать, а также что численность призываемых военнослужащих в этом документе скрыта. "Выполнило ли Минобороны РФ задание — частично или полностью — также неизвестно, доклад министра президенту и пресс-релизы Минобороны нормативной (обязывающей) силы не имеют", — подчеркивает юрист.