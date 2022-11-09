Шойгу отдал приказ об отводе войск из оккупированного Херсона

Министр обороны России Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод российских войск из Херсона, оккупированного в первые дни вторжения, на левый берег Днепра. Украина с осторожностью отреагировала на это решение, хотя эксперты ожидали его.

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"Согласен, — сказал Шойгу. — Приступайте к отводу войск". Их встречу показывал канал "Россия-24".

В первой половине дня российские военные блогеры анонсировали некие важные новости — предположительно, о Херсоне, в направлении которого Украина осенью начала контрнаступление.

Доклад Суровикина



Генерал Суровикин свой доклад начал с утверждений об успехах российской армии: обстановка в районе "спецоперации" в целом "стабилизирована", боевые возможности российской группировки якобы возросли за счет мобилизованных и добровольцев, на отдельных направлениях российские войска возобновили наступательные действия (Украина не отрицает попытки наступления России в Донбассе).

О Херсонской области генерал Суровикин также начал говорить как о благоприятном направлении, на котором Россия якобы успешно противостоит попыткам наступления противника. Шойгу при этом отметил, что оборона на херсонском направлении устойчивая, но есть "свои особенности". Эти особенности и перечислил Суровикин, прежде чем предложил сдать Херсон.

Областной центр и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности, заявил генерал. Оккупационные власти объявили об эвакуации населения и вывезли чиновников, напомнил Суровикин. На этой неделе они заявили об окончании организованной эвакуации на левый берег Днепра.

Днем в среду военные блогеры обратили внимание, что с административных зданий в Херсоне убрали российские флаги. Это наблюдение также сочли косвенным признаком к отступлению российских войск из города на другой берег.

Наиболее целесообразный вариант — организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр, предлагается занять оборону по левому берегу, держать группировку войск на правом берегу — бесперспективно, подытожил командующий группировкой.

Шойгу с ним согласился. "Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр", — приказал он Суровикину.

Украина с осторожностью отреагировала на это решение, заявив, что некоторые российские силы все еще находятся в Херсоне, пишет Рейтер."Пока над Херсоном не развевается украинский флаг, говорить о выводе российских войск нет смысла", — сказал агентству советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Ожидаемое отступление



Эксперты и военные блогеры давно рассматривали вариант отступления российских войск из Херсона, снабжение которого было нарушено после значительного повреждения Антоновского моста, связывающего два берега Днепра. После начала осеннего наступления Украины в Херсонской области и эвакуационных мероприятий оккупационной администрации такое развитие событий стало еще более ожидаемым.

"Уход с правого берега выглядел логичным шагом после того, как наступление [украинцев] в Харьковской области продемонстрировало недостаток живой силы у России. Вполне ясно, что именно Суровикин просил об этом шаге еще с того времени, как он командовал российскими силами на юге", — пишет аналитик американского Института исследований внешней политики Роб Ли.

В среду утром замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал о наступлении вооруженных сил Украины сразу на трех направлениях, в том числе на Снигиревку, которая находится примерно в 50 километрах от Херсона.

"И если на первых двух противник понес потери и отступил, то на снигиревском участке фронта с утра развязались тяжелые бои. Населенный пункт сейчас находится в зоне боевых действий, по противнику работает авиация, артиллерия и техника", — писал он в своем телеграм-канале.

Днем в среду оккупационная администрация сообщила, что Стремоусов погиб в ДТП.

Российские войска захватили Херсон в первые дни вторжения в Украину. С тех пор он оставался под российским контролем. Осенью Россия объявила об аннексии четырех регионов Украины, в том числе Херсонской области. С точки зрения Кремля, Херсон теперь российская территория. В частично оккупированных регионах Украины президент России объявил военное положение.

Российские власти уже не раз намекали на возможность использованию любых средств для защиты территориальной целостности, однако в случае с отступлением из Херсона такая риторика не используется.

Напротив, командующий российской группировкой нашел плюсы для Москвы в отступлении из оккупированного Херсона. Объясняя необходимость отвода войск, генерал Суровикин анонсировал их переброску на другие участки фронта: "Высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции".

Многие военные блогеры с большим пессимизмом отреагировали на новость о выводе российских войск из Херсона. "Мрачный день. Его предстоит пережить. Рубец на сердце останется", — написал один из них. Зато публично в поддержку Суровикина выступили главные сторонники войны — бизнесмен Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Суровикин должен вывести войска и спасти тысячу солдат, находящихся фактически в окружении на территории противника, написал Пригожин в своем телеграм-канале, предложив "не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками". "Полностью согласен с мнением господина Пригожина о решении Суровикина, — написал Кадыров. — Генерал поступил мудро и дальновидно".