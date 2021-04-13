Шойгу: Россия перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ
Foto: AP/Scanpix/LETA

Россия в ходе контрольной проверки перебросила на свои западные границы две армии и три соединения воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в Североморске во вторник.

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По его словам, войска отправлены "в районы выполнения учебно-боевых задач". Шойгу отметил, что это сделано в ответ на угрозы со стороны НАТО.

"Реагируя на угрожающую России военную деятельность альянса, мы приняли соответствующие меры", — сказал Шойгу.

США и НАТО перемещают войска к границам европейской части РФ, планируют разместить 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц вооружения и техники, включая стратегическую авиацию, сообщил министр обороны РФ.

"Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе", — заявил Шойгу.

Министр отметил, что "в Польше и странах Балтии усиливаются группировки войск США, принята и реализуется американская концепция "четыре по тридцать", по сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза — морской".

"Ежегодно в Европе альянс проводит до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки, имеющих явную антироссийскую направленность. Весной этого года объединенные вооруженные силы НАТО начали самое масштабное за последние 30 лет учение "Defender Europe-2021"", — подчеркнул министр.

Шойгу также заявил, что США и их союзники по НАТО наращивают морские и сухопутные группировки в Арктике.

"В целом обстановка в данном регионе остается сложной. Между ведущими государствами мира возрастает конкуренция за доступ к ресурсам Северного Ледовитого океана и транспортным коммуникациям. США и их союзники по НАТО наращивают морские и сухопутные группировки в Арктике, увеличивают интенсивность боевой подготовки, расширяют и модернизируют военную инфраструктуру", — сказал он.

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LETA

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LETA
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