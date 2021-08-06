Шойгу: В Риге, Таллине и Варшаве есть центры подготовки по подрывной инфоработе в России
Foto: Sputnik/Scanpix

В Риге, Таллине и Варшаве созданы центры пропаганды, в которых проходят подготовку, в том числе граждане России, для ведения подрывной информационной работы в России, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллективом предприятия "Красмаш", которое выпускает ракеты "Сармат".

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"Информация сегодня стала одним из видов вооружений. В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создаётся информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране", - рассказал министр.

"Вряд ли вы назовете в нашей стране хоть один центр, который готовит специалистов по информационным атакам. Мы не готовим таких специалистов. Но существует в Европе нескольких центров, которые готовят таких специалистов из граждан нашей страны", - добавил генерал армии.

Министр пояснил, что такие западные центры следят за информационным пространством в интернете, выявляют тех, "кто ничего хорошего не пишет" и затем приглашают их на работу за стипендии.

"И это не единицы, это десятки (людей), которые каждый квартал штампуются", - уточнил глава Минобороны.

Он добавил, что в Минобороны РФ уделяют существенное внимание информационной повестке. Так, при министерстве создана газета "Красная звезда", работает телеканал "Звезда" и радио "Звезда".

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LETA Интерфакс

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LETA Интерфакс

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Россия Варшава Рига Сергей Шойгу Таллин
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