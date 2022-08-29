Шольц: Евросоюзу стоит создать единую систему ПВО, отказаться от принципа единогласия и принять Украину

Выступая с речью в Карловом университете в Праге, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости реформировать систему управления Евросоюзом, активизировать сотрудничество в области обороны и принять в ЕС страны Западных Балкан, Украину, Молдову и Грузию. Об этом сообщают Der Spiegel и Deutsche Welle.

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Говоря о вопросах обороны, Шольц предложил создать общеевропейскую систему ПВО — по мнению немецкого канцлера, такое решение "повысило бы безопасность всей Европы" и при этом было бы дешевле и эффективнее, нежели аналогичная работа на национальном уровне. Германия, в свою очередь, готова занять ведущую роль в обеспечении воздушной безопасности в Северной и Центральной Европе.

Шольц также отметил, что Германия должна "взять на себя ответственность" за наращивание потенциала Украины в сфере ПВО и артиллерии. Как отметил глава правительства ФРГ, Берлин уже в ближайшие недели направит Киеву современные вооружения, в том числе системы ПВО, радары и беспилотники.

По мнению канцлера, "в эти дни вновь встает вопрос о том, где впредь будет проходить разделительная линия между свободной Европой и неоимпериалистической автократией". "Страны Западных Балкан, Украина, Молдова и в перспективе Грузия должны стать частью ЕС. Это расширение в интересах Европейского Союза", — подчеркнул Шольц.

Как считает лидер ФРГ, Евросоюзу необходимо не только географическое расширение, но и реформирование изнутри. В частности, Шольц предложил отменить принцип единогласного принятия решений на уровне Евросоюза в сфере внешней и налоговой политики. Также, уверен канцлер, следует реорганизовать работу Европарламента.