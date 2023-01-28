Шольц: Германия помогает Киеву, чтобы война не приблизилась к ее границам
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Канцлер Германии Олаф Шольц выпустил видеообращение, в котором рассказал о политическом курсе Берлина в отношении России и войне в Украине, и подчеркнул, что он учитывает не только необходимость поддержки Украины, но также и соображения безопасности его страны.

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Приоритетом властей, по словам Шольца, остается безопасность Германии. "Наша цель ясна - у России не должно получиться расширить границы за счет применения силы", - сказал он. Шольц добавил, что немцы хотят "мира в Европе и чтобы война не становилась ближе".

По словам канцлера, внешнеполитический курс Германии строится на трех принципах - гуманитарная, финансовая и военно-техническая поддержка Украины; предотвращение эскалации конфликта, перерастания его в войну между Россией и НАТО; тесная координация всех действий с союзниками и партнерами во главе с США.

Шольц заявил, что с начала нападения России на Украину правительство Германии принимает взвешенные решения, которые всегда согласовываются на международном уровне. Он напомнил, что "страшная, жестокая и бессмысленная война" в Украине была спровоцирована президентом России.

Между тем, как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, Олаф Шольц, которого критиковали за нерешительность в вопросе о передаче западных танков Украине, на самом деле сыграл ключевую роль в снятии неофициального табу на эти поставки на Западе.

По информации WSJ, именно Шольц, в частности, убедил в необходимости поставок американских танков президента США Джо Байдена, который сомневался в том, что это нужно делать.

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BBC News Русская служба:

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