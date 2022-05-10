Шольц поддержал идею о создании европейского политического сообщества

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал предложение о создании "европейского политического сообщества", выдвинутое президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Я хочу прямо сказать, что это очень интересное предложение для решения серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся", — заявил Шольц в понедельник, 9 мая, на совместной пресс-конференции с Макроном в Берлине.

Вместе с тем канцлер ФРГ подчеркнул, что предложение французского лидера не должно удерживать Европейский Союз от приема в свой состав новых членов, в частности, западно-балканских государств. "Мы выполняем наши обещания о вступлении", — сказал Шольц. По его словам, многие страны уже приняли далеко идущие, смелые решения с целью возможного присоединения к ЕС. "Мы должны найти способ не разочаровать эту смелость", — сказал он.

Выступая перед визитом в Берлин на заседании Европарламента в Страсбурге, президент Франции выразил сомнение, что вступление Украины в Евросоюз состоится быстро. Он заявил, что этот процесс может длиться "десятилетиями". Макрон призвал к расширению сотрудничества с Киевом и предложил создать "европейское политическое сообщество" для Украины и других стран-претендентов на вступление. Оно "позволило бы открыть новое пространство для политического сотрудничества и безопасности", отметил президент.

Шольц: "Украина принадлежит к европейской семье"

Украина подала заявку на вступление в ЕС вскоре после военного вторжения России. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила 9 мая, что ЕК предоставит официальный ответ по поводу заявки Украины в июне. Если Брюссель порекомендует дать Украине статус кандидата и все 27 государств-членов союза согласятся, начнутся переговоры о вступлении страны в ЕС.

"Мы сходимся во мнении, что Украина принадлежит к европейской семье", — заявил Шольц. "Мы работаем над тем, чтобы и дальше сопровождать ее на пути в нашу общую Европу", — добавил он.

Шольц и Макрон призвали к конкретным действиям ради перемирия в Украине. "Мы хотим добиться прекращения огня, и как можно скорее", — заявил Макрон после их встречи в Берлине. По его словам, это единственный способ довести переговоры между Украиной и РФ до мирного соглашения, а в будущем добиться вывода российских войск.