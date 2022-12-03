Шольц призвал Путина к дипломатии через вывод войск из Украины

2 декабря состоялся первый с сентября телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным. В пресс-службе канцлера сообщили, что беседа продолжалась час и была посвящена "продолжающейся агрессивной войне России против Украины и ее последствиям".

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Шольц осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре Украины и подчеркнул решимость Германии поддерживать Украину в обеспечении её обороноспособности. Канцлер также призвал президента России к "скорейшему достижению дипломатического решения, включая вывод российских войск". Речь шла также о так называемой зерновой сделке.

В сообщении Кремля о телефонном разговоре говорится, что президент России "призвал германскую сторону пересмотреть свои подходы" к Украине.

Путин, как говорится в сообщении Кремля, сказал Шольцу, что российская армия "долгое время воздерживалась от точечных ракетных ударов по определённым целям на территории Украины", но теперь такие меры "стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России" - упомянуты Крымский мост (пострадал при взрыве 8 октября, Украина прямо не подтверждала свою причастность к взрыву) и объекты энергетики (не уточняется, о чём идёт речь).

Россия с 10 октября нанесла несколько массированных ракетных ударов по энергетическим объектам в Украине, после последнего такого удара 23 ноября значительная часть страны на некоторое время осталась без энергоснабжения, перебои с ним происходят до сих пор. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поражаются объекты, использование которых помогает "убивать русских". Украина считает удары по гражданской инфраструктуре актами терроризма, их также осуждают страны Запада.

Президент США Джо Байден заявил, что мог бы вести переговоры с Путиным в случае, если тот показал бы готовность завершить войну. Одним из критериев такой готовности мог бы быть вывод российских войск из Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу заявил, что для Москвы это неприемлемо.