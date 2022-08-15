Шотландия первой в мире узаконила право на бесплатные тампоны и прокладки

Шотландия первой в мире наделила девушек и женщин правом на бесплатные тампоны и прокладки во время менструации: в понедельник в этой части Великобритании вступил в силу соответствующий закон.

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По новому Закону о товарах менструального периода (Period Products Act) бесплатные гигиенические принадлежности нуждающимся женщинам должны обеспечивать муниципалитеты и учебные заведения.

Закон был принят шотландским парламентом еще в конце 2020 года, но вступил в силу только сейчас.

В законе говорится, что гигиенические средства должны предоставляться не только бесплатно, но и в располагающей обстановке — без урона чувству собственного достоинства девушек.

По данным исследований, этот момент особенно остро стоит для девушек в возрасте от 14 до 21 года, для которых покупка товаров женской гигиены связана со стыдом и психологическим дискомфортом.

Автором законопроекта была депутат от Лейбористской партии Моника Леннон, которая с 2017 года ведет кампанию против "менструальной бедности" — ситуации, когда девочки и женщины не могут себе позволить купить средства личной гигиены.

"Это важная веха для борцов за достоинство женщин во время менструации […] В нынешних кризисных условиях, когда дороговизна жизни быстро растет, Закон о товарах менструального периода — это маяк надежды, который показывает, чего могут добиться политики, когда объединяют усилия ради людей, которым мы служим", — сказала Моника Леннон по поводу вступления закона в силу.

Еще до пандемии молодежные благотворительные организации Young Scot и Hey Girls провели опрос среди 2000 респонденток и выяснили, что примерно четверть школьниц и студенток в Шотландии находят проблематичным обеспечение себя необходимыми гигиеническими средствами каждый месяц.

В целом же в Великобритании из-за высокой стоимости тампонов и прокладок около 10% девочек не могли себе позволить эти товары, 15% затруднялись это сделать, а 19% заменяли их другими подручными средствами.

"Понятие "менструальной бедности" описать очень просто: ты идешь в супермаркет и тебе приходится выбирать: купить пачку макарон или коробку тампонов", — сказала Би-би-си представительница Hey Girls Джорджи Николсон.

По ее мнению, гигиенические принадлежности для женщин должны быть так же бесплатны и доступны, как туалетная бумага в общественных туалетах.

"Мы часто слышим, как матери вынуждены обходиться без защитных средств, чтобы прокормить детей, и потому пользуются такими средствами, как набитый газетной бумагой носок или хлеб… Потому что это дешевле, чем товары для менструации", — говорит Николсон.

Министр социальной справедливости Шотландии Шона Робинсон сказала по случаю вступления закона в силу, что обеспечение бесплатного доступа к гигиеническим товарам стало важным шагом к обеспечению равенства и достоинства женщин.

"Мы горды тем, что стали первым в мире национальным правительством, которое сделало этот шаг", — добавила Робинсон.