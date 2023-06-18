что почитать
Foto: DELFI

Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

The Insider: Отлетались

Еще два года назад "Аэрофлот" получал множество престижных наград как одна из лучших авиакомпаний мира, но после начала полномасштабного российского вторжения в Украину попал под санкции и лишился возможности летать в западные страны. Вскоре закрылись и зарубежные представительства авиаперевозчика в Европе, которые нередко возглавляли кадровые офицеры российских спецслужб. Впрочем, часть агентов осталась на местах. Сергей Канев выяснил, как "представители" главной российской авиакомпании шпионили по всему миру, какую информацию добывали и чем занимаются сегодня.

"Зеркало": Никаких виз не выдают

Александру (авторы изменили имя героя статьи в целях безопасности) 38 лет, его жена — гражданка России, а у каждого из двоих сыновей есть паспорта обеих стран. Последние годы семья жила в Санкт-Петербурге, во время белорусских протестов 2020 года мужчина ездил в Минск на акции, на родину он вновь переехал (уже вместе с близкими) и после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В Беларуси Александр с детьми получили польские гуманитарные визы, но его жене из-за гражданства какие-либо документы выдать отказались — так семья оказалась разделенной, и в этом состоянии они живут уже больше полугода. "Зеркало" рассказывает, как белорус пытается решить проблему, к которой оказалась не готова польская бюрократия.

"Медиазона": Они меня убьют

На этой неделе стало известно, что в ростовском спецприемнике скончался Анатолий Березиков — антивоенный активист, которого впервые задержали в середине мая. Затем полицейские продлевали его пребывание в заключении, составляя новые протоколы под надуманными предлогами. Своему адвокату Березиков рассказывал, что его постоянно били, пытали электрошокером и угрожали делом о госизмене; юристу удалось сфотографировать нанесенные подзащитному увечья. Впрочем, полицейские поспешили заявить, что активист совершил самоубийство. Никита Сологуб разобрался, что известно о Березикове и обстоятельствах его смерти.

"Медуза": Сбежать от мобилизации. А потом прожить четыре месяца в аэропорту в Южной Корее

Владимир Мараткаев — студент-лингвист из Бурятии. 23 сентября прошлого года, спустя два дня после объявления в России "частичной мобилизации", молодой человек обнаружил в своем почтовом ящике повестку — после смерти отца в 2018-м он на время забросил университет и прошел срочную службу, но потом восстановился в университете и, по российским законам, до конца учебы вообще-то не подлежал призыву. Тем не менее, Мараткаев быстро собрал самое необходимое и с одним рюкзаком уехал из родного Улан-Удэ, впервые в своей жизни — за границу. Сначала в Монголию, потом на Филиппины, а спустя полтора месяца — в Южную Корею, где запросил убежище, но получил отказ. В аэропорту Инчхона он провел еще четыре месяца, пока адвокаты оспаривали это решение корейских властей, а затем через Мексику уехал в США. Кристина Сафонова рассказывает удивительную историю юноши, который не захотел убивать людей на войне — и попал в фильм "Терминал".

"Спектр": Как я видел Ильича

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В феврале 2023 года мавзолей Ленина на Красной площади в Москве закрылся на профилактические работы. Хотя СССР развалился более тридцати лет назад, а на протяжении этих лет не смолкали призывы захоронить тело "вождя мирового пролетариата", спустя два месяца, когда мавзолей вновь открыли для посетителей, к нему вновь начали выстраиваться очереди из желающих посмотреть на забальзамированного Ильича. Алексей Яблоков, вместе с несколькими сотнями жителей и гостей российской столицы постоявший в очереди к гранитному зиккурату и зашедший внутрь, рассказывает о своих впечатлениях — не столько от визита, сколько от пришедших к мавзолею людей.

Бонус — что посмотреть: инстаграм-сериал "Службы поддержки" о левом береге Днепра во время наводнения

После прорыва плотины Каховской ГЭС 6 июня в Херсонской области полностью или частично затопило десятки населенных пунктов. Сильнее всего пострадали города и села на левом, более низком берегу Днепра. Усугубляло ситуацию то, что эти территории уже больше года оккупированы российскими войсками, и местным "властям" не удалось организовать сколько-нибудь успешную эвакуацию — независимые волонтеры получили сотни заявок, а потом жаловались, что в некоторые населенные пункты их не пускают сотрудники российского МЧС. "Служба поддержки" собрала фото-, видео- и аудиосвидетельства того, кто и как спасался и спасал из Новой Каховки, Олешек, Голой Пристани и других городов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktoru. 'Green Space' stāsts
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktoru. 'Green Space' stāsts
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu