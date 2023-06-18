Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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The Insider: Отлетались

Еще два года назад "Аэрофлот" получал множество престижных наград как одна из лучших авиакомпаний мира, но после начала полномасштабного российского вторжения в Украину попал под санкции и лишился возможности летать в западные страны. Вскоре закрылись и зарубежные представительства авиаперевозчика в Европе, которые нередко возглавляли кадровые офицеры российских спецслужб. Впрочем, часть агентов осталась на местах. Сергей Канев выяснил, как "представители" главной российской авиакомпании шпионили по всему миру, какую информацию добывали и чем занимаются сегодня.

Александру (авторы изменили имя героя статьи в целях безопасности) 38 лет, его жена — гражданка России, а у каждого из двоих сыновей есть паспорта обеих стран. Последние годы семья жила в Санкт-Петербурге, во время белорусских протестов 2020 года мужчина ездил в Минск на акции, на родину он вновь переехал (уже вместе с близкими) и после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В Беларуси Александр с детьми получили польские гуманитарные визы, но его жене из-за гражданства какие-либо документы выдать отказались — так семья оказалась разделенной, и в этом состоянии они живут уже больше полугода. "Зеркало" рассказывает, как белорус пытается решить проблему, к которой оказалась не готова польская бюрократия.

На этой неделе стало известно, что в ростовском спецприемнике скончался Анатолий Березиков — антивоенный активист, которого впервые задержали в середине мая. Затем полицейские продлевали его пребывание в заключении, составляя новые протоколы под надуманными предлогами. Своему адвокату Березиков рассказывал, что его постоянно били, пытали электрошокером и угрожали делом о госизмене; юристу удалось сфотографировать нанесенные подзащитному увечья. Впрочем, полицейские поспешили заявить, что активист совершил самоубийство. Никита Сологуб разобрался, что известно о Березикове и обстоятельствах его смерти.

Владимир Мараткаев — студент-лингвист из Бурятии. 23 сентября прошлого года, спустя два дня после объявления в России "частичной мобилизации", молодой человек обнаружил в своем почтовом ящике повестку — после смерти отца в 2018-м он на время забросил университет и прошел срочную службу, но потом восстановился в университете и, по российским законам, до конца учебы вообще-то не подлежал призыву. Тем не менее, Мараткаев быстро собрал самое необходимое и с одним рюкзаком уехал из родного Улан-Удэ, впервые в своей жизни — за границу. Сначала в Монголию, потом на Филиппины, а спустя полтора месяца — в Южную Корею, где запросил убежище, но получил отказ. В аэропорту Инчхона он провел еще четыре месяца, пока адвокаты оспаривали это решение корейских властей, а затем через Мексику уехал в США. Кристина Сафонова рассказывает удивительную историю юноши, который не захотел убивать людей на войне — и попал в фильм "Терминал".

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В феврале 2023 года мавзолей Ленина на Красной площади в Москве закрылся на профилактические работы. Хотя СССР развалился более тридцати лет назад, а на протяжении этих лет не смолкали призывы захоронить тело "вождя мирового пролетариата", спустя два месяца, когда мавзолей вновь открыли для посетителей, к нему вновь начали выстраиваться очереди из желающих посмотреть на забальзамированного Ильича. Алексей Яблоков, вместе с несколькими сотнями жителей и гостей российской столицы постоявший в очереди к гранитному зиккурату и зашедший внутрь, рассказывает о своих впечатлениях — не столько от визита, сколько от пришедших к мавзолею людей.

Бонус — что посмотреть: инстаграм-сериал "Службы поддержки" о левом береге Днепра во время наводнения

После прорыва плотины Каховской ГЭС 6 июня в Херсонской области полностью или частично затопило десятки населенных пунктов. Сильнее всего пострадали города и села на левом, более низком берегу Днепра. Усугубляло ситуацию то, что эти территории уже больше года оккупированы российскими войсками, и местным "властям" не удалось организовать сколько-нибудь успешную эвакуацию — независимые волонтеры получили сотни заявок, а потом жаловались, что в некоторые населенные пункты их не пускают сотрудники российского МЧС. "Служба поддержки" собрала фото-, видео- и аудиосвидетельства того, кто и как спасался и спасал из Новой Каховки, Олешек, Голой Пристани и других городов.