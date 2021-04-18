Штаб Навального объявил о досрочной акции протеста

Сторонники Алексея Навального решили провести акцию, не дожидаясь сбора 500 тысяч подписей в ее поддержку. "Ситуация развивается слишком стремительно, поэтому ждать более нельзя", — убеждены сторонники российского оппозиционера.

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В связи с ухудшающимся состоянием здоровья оппозиционного политика, отбывающего срок в ИК-2 во Владимирской области, штаб Навального решил провести акцию протеста досрочно, не дожидаясь сбора 500 тысяч участников на сайте "Свободу Навальному".

Акция запланирована на 21 апреля в 19:00 мск на центральных площадях российских городов, сообщили соратники Навального Иван Жданов и Леонид Волков в видеоролике, выложенном на сайте Navalny.com в воскресенье, 18 апреля.

Финальная битва между добром и нейтралитетом https://t.co/ieXSyeqETe — Leonid Volkov (@leonidvolkov) April 18, 2021

"Существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений. Мы объявляем митинг сейчас", — говорится в видеообращении. По словам Жданова и Волкова, Алексея Навального, который осужден по делу "Ив Роше", убивают страшным способом у всех на глазах.

"Его жизнь висит на волоске. У него серьезные проблемы со здоровьем, но к нему не пускают врачей. Он уже несколько недель держит голодовку, требуя медицинской помощи. Состояние критическое. Мы не знаем, сколько он сможет выдержать. Но понятно, что времени у нас нет", — подчеркнули они.

Иск о признании ФБК экстремистской организацией

Жданов и Волков напомнили, что на днях прокуратура Москвы подала исковое заявление о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и штабов Навального экстремистскими организациями. По словам политиков, это означает, что соратников Навального приравняют к террористам, и любого, кто скажет, что он сотрудник штаба Навального или ФБК, могут посадить на шесть лет, а того, кто занимается расследованием — на десять.

"Если мы сейчас промолчим, наступит самое темное время для свободных людей. Россия погрузится в полный мрак. Мирная политическая деятельность в России станет невозможной. Любой, кто не согласен с действующим режимом, будет признаваться экстремистом. Любой, кто не согласен с тем, что Путин с шайкой воров захватил власть, будет признаваться врагом государства", — подчеркнули оппозиционеры.

Жданов и Волков призвали сограждан приложить все усилия для того, чтобы запланированное на среду протестное мероприятие стало как можно более массовым. "Предстоит очень тяжелая финальная битва между нормальными людьми и абсолютным злом. Если вы не хотите, чтобы страна окончательно погрузилась во тьму, — у вас есть последний шанс этому помешать", — резюмируют авторы обращения.

На 21 апреля запланировано послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В настоящий момент на сайте "Свободу Навальному" зарегистрировались более 457 тысяч человек.