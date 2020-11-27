Штаб Тихановской инициирует в Литве расследование против белорусских силовиков

Команда одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской подала в генеральную прокуратуру Литвы заявление на расследование уголовного дела по факту насилия со стороны силовых структур в Минске. Первым в проекте команды Тихановской стало заявление о расследовании дела минского предпринимателя Максима Хорошина, попавшего в больницу после избиения.

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Как сообщает Telegram-канал штаба Тихановской в пятницу, 27 ноября, речь идет о деле минского предпринимателя Максима Хорошина, которого силовики избили после задержания во дворе дома, а затем в РУВД, после чего тот попал в больницу.

После выписки предприниматель приехал в Литву, где были собраны результаты медэкспертизы, установившей телесные повреждения, а также фото и видео его задержания, на которых открыты лица подозреваемых силовиков. Адвокат Гедрюс Данелюс, подавший заявление на расследование дела Хорошина, пояснил, что "литовский закон позволяет проводить досудебное расследование и сам суд, если преступление было совершено не в Литве и подозреваемый не находится в стране", сообщается далее в Telegram-канале. При этом необходимо присутствие заявителя, и "если есть прямые улики, суд по универсальной юрисдикции имеет право на вынесение приговора".

Команда Тихановской "разрабатывает" подачу и подобных заявлений в разных странах, куда выехали сотни белорусов, ставшие жертвами насилия со стороны силовиков. Конечная цель — уголовное преследование в Беларуси, а промежуточная — объявление преступников в международный розыск, пояснил советник Тихановской Александр Добровольский. Проект, координационный центр которого будет находиться в Вильнюсе, запущен в рамках Народного трибунала, о создании которого Тихановская объявила ранее. "Каждый, кто совершает преступления и бьет дубинками людей, должен понести ответственность и не удивляться, когда его имя появится в списках Интерпола", — заявил Добровольский.

Протесты в Беларуси после выборов президента

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Мирные выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в подтасовке итогов голосования, жестко пресекаются ОМОНом и спецназом. Тихановская, которую многие белорусы считают истинным победителем на выборах, из-за давления властей была вынуждена покинуть Беларусь и сейчас находится в Литве.

Европейский Союз ввел санкции в отношении Лукашенко и еще 54 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси провести новые выборы президента, соответствующие международным стандартам.