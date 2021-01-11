Шторм "Филомена": снег в Мадриде, серфинг в Барселоне, аномальное тепло в Афинах

В Испании спешно расчищают дороги от снега - в области страны, по которым ударил в шторм "Филомена", нужно доставить новые дозы вакцины от Covid-19 и продовольствие. Тем временем в соседних регионах жители отдыхают на пляже и занимаются серфингом, а в Греции установлен температурный рекорд.

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Одним из районов Испании, наиболее пострадавших от "Филомены", был Мадрид. В пятницу и субботу в столице выпал снег. В некоторых районах толщина снежного покрова достигала 50 см. Температура в отдельных частях страны упала до -8 градусов.

Жители Мадрида встретили снег с восторгом. Они катались по городу на лыжах и играли в снежки, но за ночь на дорогах в районе столицы образовалась гололедица, а в некоторых районах из-за снегопада стало невозможно проехать на обычном автомобиле.

Для расчистки 700 важнейших дорог в выходные были привлечены военные, а в Мадрид на грузовиках в понедельник привезли 3500 тонн соли, сообщает сайт El Mundo. Похолодание на Иберийском полуострове по прогнозам синоптиков продлится до четверга.

Программа ускоренной вакцинации в Испании таким образом оказалась под угрозой. Правительство в понедельник обсудит меры, чтобы обеспечить доставку 300 тыс. доз вакцины в затронутые "Филоменой" районы. Возможно, грузовики, перевозящие вакцину, будут сопровождать полицейские эскорты.

"Мы намерены обеспечить доставку вакцин, лекарств и продовольствия. Для их доставки созданы транспортные коридоры", - заявил в воскресенье министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос.

Из-за блокировки дорог около 500 человек в столичном регионе были вынуждены ночевать вне дома - они разместились в спортзалах и торговых центрах.

В городе Махадаонда, к северу от Мадрида, около ста посетителей и сотрудников торгового центра провели в нем две ночи. "Люди спят на земле на кусках картона", - сказал в интервью местному телевидению один из сотрудников.

Медицинские работники были вынуждены добираться до работы пешком по заснеженным дорогам. Врач Альваро Санчес прошел 17 километров за два часа, чтобы добраться до своей больницы. Пако и Моника, медицинские работники, рассказали в интервью местным СМИ, что им пришлось пройти 22 км, чтоб попасть на работу.

"Верность профессии, которую показывают все медицинские работники - это редкий пример солидарности и самоотдачи", - написал в своем "Твиттере" министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья.

Медикам уже предлагают помощь владельцы машин с высокой проходимостью, а расчищать подъезды к больницам вызвались волонтеры.

"Сотрудники здравоохранения усердно работают уже больше года, а для нас это всего лишь короткий эпизод, поэтому мы пытаемся помочь. Это общая ответственность", - сказал в интервью один из волонтеров, 60-летний Фернандо де ла Фуэнте, который помогал расчищать вход к госпиталю имени Георгио Маранона в Мадриде.

Снег в Мадриде, серфинг в Барселоне

Если жителям Мадрида шторм "Филомена" принес снег, то в Барселоне у серферов появилась возможность покататься на больших волнах.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Однако снег и лыжи в Мадриде - не единственный сюрприз, преподнесенный за последние дни европейским климатом.

В Греции, в районе Афин температура в понедельник поднялась до 23 градусов Цельсия. Обычно зимой она находится на уровне 10 градусов.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Как сообщают в Национальной метеорологической обсерватории в Афинах, в последний раз температура воздуха зимой поднималась так сильно в 1987 и 2010-х годах.

Жители города воспользовались необычно теплой погодой - пляжи в Афинах заполнены людьми. Парки тоже полны отдыхающими.