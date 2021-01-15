Штраф за символику на балконе: в Беларуси запретили протестный флаг

Лукашенко подписал новый Кодекс об административных правонарушениях. Теперь за вывешивание бело-красно-белого флага на балконе в Беларуси будут штрафовать на солидную сумму.

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Либерализация административной ответственности — именно так белорусские власти говорят о цели принятия нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), который в четверг, 14 января, подписал Александр Лукашенко. И хотя официально кодекс еще не опубликован, часть изменений, которые уже стали известны, вряд ли можно назвать либеральными. С 1 марта, когда в силу вступит новый КоАП, в Беларуси, например, значительно ужесточится наказание за нарушение главной "протестной" статьи — участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

С протестами связано и еще одно нововведение. Телеграм-канал "Пул первого", который фактически является пресс-службой Лукашенко, сообщил, что вступающий в силу КоАП предусматривает ответственность за использование запрещенной символики. Например, за флаг на балконе будут выписывать штрафы — до 580 рублей (190 евро в пересчете) для физических лиц и до 1740 рублей (560 евро) — для юридических.

Учитывая, что белорусов в последнее время довольно часто наказывали за использование национального бело-красно-белого флага, наблюдатели полагают, что соответствующая статья в новом кодексе будет касаться именно этого.

"Бело-красно-белые флаги — это неустановленная символика"



Так как новый Кодекс об административных правонарушениях только подписан и еще не опубликован, точная формулировка статьи о запрещенной символике пока неизвестна. Однако еще на этапе разработки кодекса в белорусских телеграм-каналах и СМИ публиковались рабочие документы и проекты.

В частности, в них указывалось, что КоАП предлагают дополнить новым правонарушением — производство, ввоз, введение в оборот, использование флагов и вымпелов, не зарегистрированных в установленном порядке. А санкция за нарушение этой статьи — штраф, размер которого должен варьироваться в зависимости от того, является ли правонарушитель лицом физическим, юридическим или индивидуальным предпринимателем.

После того, как "Пул первого" сообщил о грядущем появлении в новом КоАП статьи за использование запрещенной символики, многие в Беларуси сразу решили, что она будет касаться в первую очередь бело-красно-белого флага, который стал символом протеста белорусов против шестого президентского срока Александра Лукашенко. Более того, за вывешенный на балконе бело-красно-белый флаг наказывали и раньше — в декабре 2020 года милиция заявила, что трактует указанное действие как пикетирование, и неоднократно привлекала белорусов к ответственности по статье об участии в несанкционированных массовых мероприятиях.

Применение мер административного воздействия за использование запрещенной символики подтвердила председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова в комментарии изданию Office Life. "У нас есть государственная установленная символика, а все остальное — неустановленная, — пояснила Кочанова. — Бело-красно-белые флаги, конечно, попадут (под действие новой статьи кодекса. — Ред.) — это неустановленная символика. Они не имеют права быть размещены".

Бело-красно-белый флаг в Беларуси не запрещен



Между тем хотя на данный момент бело-красно-белый флаг официально не признан государственным, историческим или иным символом, законодательного запрета на его использование в Беларуси также нет. Значительная часть белорусского общества считает этот флаг — наряду с гербом "Погоня" — исторической национальной символикой. Кроме того, эти флаг и герб были официальными госсимволами Беларуси в 1991-1995 годах. А вот Александр Лукашенко не раз называл бело-красно-белый флаг "фашистским", указывая на его использование коллаборационистами в период Второй мировой войны.

Белорусское законодательство кроме государственной символики также различает зарегистрированную и запрещенную экстремисткую. Перечень запрещенных материалов содержится в Республиканском списке экстремистских материалов и в постановлении МВД о запрещенной символике. Однако бело-красно-белый флаг в этих документах не упоминается. А термин "неустановленная символика", который употребила Наталья Кочанова, в белорусском законодательстве вообще не фигурирует.

Минский юрист и политолог Юрий Чаусов напоминает, что в Беларуси действует законодательство о геральдических символах и существует специальный орган — геральдический совет при президенте, который и рассматривает вопрос о регистрации и внесения символики в реестр: "Если говорить о флагах, то в Беларуси есть зарегистрированные флаги политических партий и общественных организаций". Из тех символов, которые могут напоминать бело-красно-белый флаг, в стране официально зарегистрирован флаг Белорусской социал-демократической партии (Грамада). Он представляет собой бело-красно-белое полотнище с изображением красной розы.

Новая статья в новом КоАП просто узаконила существующую практику

Одной из проблем новой статьи в КоАП Юрий Чаусов называет отсутствие в Беларуси единой базы зарегистрированных флагов: "Как вообще гражданину узнать, какой флаг зарегистрирован? В отношении флагов политических партий такой список есть, а общественных организаций — нет". Также вопросы вызывают эмблемы и символы субъектов гражданского оборота — товарные знаки и знаки обслуживания.

"Прогнозирую, что сейчас будет много желающих зарегистрировать символику", — говорит Чаусов. В целом же у него нет сомнений, что последние изменения в КоАП связаны с борьбой властей против бело-красно-белого флага. Хотя, по выражению политолога, они наказывали за этот флаг и без специального закона.

"Возможно, было неудобно квалифицировать флаг на балконе как пикет или митинг. Это (принятие нового КоАП. — Ред.) бюрократический финт, который узаконил преследование за использование незарегистрированной символики. Конечно, это нарушение свободы выражение мнения", — добавил Чаусов. По его мнению, в отдельную норму наказание за это решили вынести для того, чтобы белорусы боялись использовать протестный флаг, ведь его использование сейчас — это акт гражданского неповиновения.