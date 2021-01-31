Штурм Капитолия: обвинения предъявлены двум правым радикалам

В связи с массовыми беспорядками, устроенными сторонниками тогдашнего президента США Дональда Трампа на Капитолийском холме 6 января, двум членам праворадикальной группировки Proud Boys ("Гордые парни") в федеральном суде в Вашингтоне были предъявлены обвинения в заговоре и незаконном проникновении в особо защищенное здание.

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Как сообщило министерство юстиции США 30 января, речь идет о мужчинах из штата Нью-Йорк в возрасте 31 года и 43 лет. Их задержали 12 и 15 января соответственно.

6 января 2021 года сторонники тогдашнего главы государства Дональда Трампа, проигравшего президентские выборы, устроили массовые беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых их участники ворвались в здание Конгресса. По мнению некоторых наблюдателей, в том числе многих членов Демократической партии, Трамп призывал своих сторонников выйти на митинг и тем самым разжигал общественные волнения. В связи с этим против экс-главы Белого дома была запущена вторая за последние четыре года процедура импичмента - уникальный случай в истории США.

Праворадикальная группировка Proud Boys и ее лидер



Лидера группировки Proud Boys Генри (Энрике) Таррио задержали 4 января, за два дня до запланированной демонстрации сторонников Трампа в Вашингтоне. Ему были предъявлены обвинения в порче имущества после того, как он сжег плакат движения Black Lives Matter, сорванный с исторической афроамериканской церкви во время протестов сторонников Трампа в Вашингтоне в декабре 2020 года.

Кроме того, Таррио обвиняли в нарушении законов о хранении оружия. В итоге распоряжением суда лидер группировки Proud Boys должен был покинуть Вашингтон еще до 6 января без права возвращаться в столицу США до 8 июня.

Штурм Капитолия 6 января



6 января обе палаты Конгресса проводили совместное заседание для окончательно утверждения результатов президентских выборов в США, согласно которым 46-м президентом страны становился демократ Джо Байден.

Это заседание было прервано из-за сторонников Трампа, устроивших беспорядки на Капитолийском холме. Протестующие вступили в столкновения с полицией, стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ. Десятки демонстрантов были задержаны, пять человек погибли во время штурма. В столице США был введен комендантский час, в город ввели Национальную гвардию.