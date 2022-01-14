Штурм телебашни в Вильнюсе: в Литве подан иск против Михаила Горбачева

Шесть граждан Литвы подали иск против первого президента СССР Михаила Горбачева в связи с событиями в Вильнюсе 11-13 января 1991 года. Гражданский иск передан в Вильнюсский окружной суд в четверг, 13 января. Заявители обвиняют Горбачева в том, что он, будучи верховным главнокомандующим вооруженными силами СССР, не смог воспрепятствовать "международному преступлению" против литовцев.

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Как уточнила информационная служба Литовского национального радио и телевидения (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, LRT), заявление направлено близкими четырех погибших в событиях 13 января 1991 года — Видаса Мацюлявичюса, Альгимантаса Пятраса Каволюкаса, Виргиниюса Друскиса и Аполинараса Юозаса Повилайтиса.

Тридцать лет с момента штурма телебашни

"Именно в этот день тридцать лет тому назад СССР начал штурм Литовского центра радио и телевидения и Вильнюсской телебашни", — пояснил сын одного из погибших Робертас Повилайтис. "Уголовный процесс, в котором осуждена часть организаторов и исполнителей убийств, очень важен, однако без оценки ответственности руководства высшего ранга, торжество закона не будет полным", — добавил он.

"Очень важно, чтобы лица, ответственные за военные преступления и преступления перед человечностью, были привлечены к ответственности", — в свою очередь уверен адвокат Миндаугас Гядейкис.

Большинство фигурантов осуждено заочно

Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались акции протеста, туда были переброшены бойцы советских спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. При штурме телецентра погибли 14 человек, свыше 600 получили ранения.

По статьям о преступлениях против человечности и военных преступлениях позднее были осуждены 67 бывших советских солдат и офицеров. Среди них в 2019 году — 94-летний на тот момент экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов. Большинство фигурантов было осуждено заочно, так как Россия и Беларусь отказались их выдать.