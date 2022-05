Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял 18 мая в Брюсселе у послов Финляндии и Швеции заявки на членство этих стран в альянсе.

Обе страны решили отказаться от нейтрального статуса и присоединиться к военному альянсу на фоне российского вторжения в Украину, пишет Meduza.

17 мая заявку Швеции на вступление в НАТО подписала министр иностранных дел страны Анн Линде. В тот же день парламент Финляндии одобрил решение о присоединении к альянсу 188 голосами "за" и восьмью "против".

Заявки стран рассмотрит Совет НАТО, после чего соглашение о членстве Швеции и Финляндии должны ратифицировать все 30 стран-участниц альянса.

A historic day!

Today, Sweden and Finland hand in letters expressing their countries’ interest to apply for @NATO membership to SG @jensstoltenberg #SwedenNATO pic.twitter.com/ZbdfJW3xtu