Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО
Foto: AP/Scanpix/LETA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял 18 мая в Брюсселе у послов Финляндии и Швеции заявки на членство этих стран в альянсе.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Обе страны решили отказаться от нейтрального статуса и присоединиться к военному альянсу на фоне российского вторжения в Украину, пишет Meduza.

17 мая заявку Швеции на вступление в НАТО подписала министр иностранных дел страны Анн Линде. В тот же день парламент Финляндии одобрил решение о присоединении к альянсу 188 голосами "за" и восьмью "против".

Заявки стран рассмотрит Совет НАТО, после чего соглашение о членстве Швеции и Финляндии должны ратифицировать все 30 стран-участниц альянса.

Власти Турции уже выдвинули список условий, на которых они согласятся одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По данным Bloomberg, Турция требует, чтобы Швеция и Финляндия признали Рабочую партию Курдистана и связанные с ней структуры террористическими организациями. Также страна рассчитывает получить новую партию истребителей F-16 и вновь попасть в программу поставок истребителей F-35.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Зеленый курс затронет каждое предприятие и отрасль
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Как защитить свою компанию от кибератаки?
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Будь #смарт-покупателем – формируй свою онлайн корзину покупок ответственно
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?