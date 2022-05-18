Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял 18 мая в Брюсселе у послов Финляндии и Швеции заявки на членство этих стран в альянсе.

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Обе страны решили отказаться от нейтрального статуса и присоединиться к военному альянсу на фоне российского вторжения в Украину, пишет Meduza.

17 мая заявку Швеции на вступление в НАТО подписала министр иностранных дел страны Анн Линде. В тот же день парламент Финляндии одобрил решение о присоединении к альянсу 188 голосами "за" и восьмью "против".

Заявки стран рассмотрит Совет НАТО, после чего соглашение о членстве Швеции и Финляндии должны ратифицировать все 30 стран-участниц альянса.

A historic day! Today, Sweden and Finland hand in letters expressing their countries’ interest to apply for @NATO membership to SG @jensstoltenberg #SwedenNATO pic.twitter.com/ZbdfJW3xtu — Sweden at NATO (@SwedenNato) May 18, 2022

Власти Турции уже выдвинули список условий, на которых они согласятся одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По данным Bloomberg, Турция требует, чтобы Швеция и Финляндия признали Рабочую партию Курдистана и связанные с ней структуры террористическими организациями. Также страна рассчитывает получить новую партию истребителей F-16 и вновь попасть в программу поставок истребителей F-35.