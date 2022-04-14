Швеция и Финляндия уже скоро могут войти в НАТО. Медведев пригрозил ядерным оружием на Балтике

Финляндия примет решение о том, подавать ли заявку на вступление в НАТО, в ближайшие несколько недель, заявила премьер-министр Санна Марин, подчеркнув изменение перспектив безопасности после вторжения России в Украину. Об этом пишет Euractiv.

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Финляндия и соседняя Швеция являются близкими партнерами НАТО, но до сих пор уклонялись от присоединения к военному альянсу. Теперь же оба государства рассматривают присоединение к НАТО, что было встречено более жесткой риторикой со стороны России.

Выступая вместе со своей шведской коллегой Магдаленой Андерссон в Стокгольме, Марин сказала, что вариант вступления в НАТО необходимо было тщательно проанализировать, но все изменилось, когда российские войска вторглись в Украину в конце февраля.

"Разница между партнерством и членством очень ясна и останется таковой. Нет другого способа получить гарантии безопасности, кроме как в рамках сдерживания и общей обороны НАТО, как это гарантируется пятой статьей НАТО", — сказала она.

Финляндия, скорее всего, примет решение по НАТО в течение нескольких недель, а не месяцев, добавила Марин.

Она сказала, что важно достичь консенсуса в Финляндии, которая сражалась с советскими захватчиками во время Второй мировой войны и с тех пор не занимала ни одну сторону в военном отношении. По словам Марин, финский парламент обсудит присоединение к НАТО в ближайшие недели.

Хельсинки сделал значительный шаг на пути к возможному членству в НАТО, когда правительство Финляндии выпустило доклад о своей внешней политике и политике безопасности, а также изменениях в стратегической среде страны.

Отчет призван подготовить финский парламент к тщательному обсуждению внешней политики, политики безопасности и обороны, но не содержит никаких рекомендаций относительно вступления в НАТО, кроме перечисления рисков и преимуществ такого шага.

"Ситуация с безопасностью в Европе и в Финляндии является более серьезной и ее труднее предсказать, чем когда-либо со времен холодной войны", — говорится в отчете финского правительства.

По мнению финских властей, изменение ситуации в сфере безопасности будет носить долгосрочный характер, в то время как требования и военные действия России, направленные на изменение архитектуры европейской безопасности, также влияют на возможности Финляндии для маневра в сфере внешней политики, безопасности и обороны.

Однако в докладе также содержится предупреждение о том, что если Финляндия подаст заявку на членство в НАТО, она должна быть готова росту напряженности на границе с Россией.

Президент Финляндии Саули Ниинисте сказал в интервью финской телекомпании YLE, что он ожидает принятия решения "задолго до" июньского саммита НАТО в Мадриде, когда его спросили о сроках подачи потенциальной заявки.

И Финляндия, и Швеция принимают участие в учениях НАТО и инициативах по урегулированию кризисов, а также обмениваются разведданными с альянсом. Швеция также говорит о возможном присоединении к НАТО.

Андерссон сказала, что шведский процесс "не следует торопить", но она также не видит "нет смысла откладывать". В сентябре в Швеции состоятся выборы.

Тем временем, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия начнет наращивание группировки войск и вооружений, в том числе ядерных, на Балтике в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

"Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придется укреплять. Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен", — заявил Медведев.

В НАТО заявили, что обе страны, если они решат подать заявку, будут встречены с распростертыми объятиями и что их интеграция в альянс будет относительно легкой, поскольку они уже соответствуют большинству критериев.