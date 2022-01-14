Швеция отправила военных на Готланд из-за растущего напряжения между Россией и НАТО

В четверг, 13 января, армия Швеции заявила о наращивании своей военной мощи на острове Готланд в Балтийском море в связи с ростом напряженности в отношениях между НАТО и Россией и недавним размещением десантных кораблей в регионе. Об этом пишет агентство Reuters.

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Готланд является самым большим островом Швеции, имеет стратегическое значение и расположен примерно в 330 километрах от Калининграда — там находится штаб-квартира Балтийского флота России. В 2019 году Швеция разместила на острове обновленную систему противоракетной обороны "земля-воздух".

Генерал-лейтенант, начальник отдела совместных операций Вооруженных сил Швеции Майкл Клэссон сообщил агентству Reuters, что с четверга войска патрулируют гавань и аэропорт Висбю — главного города Готланда.

Швеция не является членом НАТО, но имеет тесные связи с альянсом. В связи с ростом беспокойства по поводу активности России в регионе Балтийского моря Швеция стала развивать свои вооруженные силы после десятилетий пренебрежения ими.

Клэссон заявил, что операция на Готланде была вызвана выходом российских десантных кораблей в Балтийское море на этой неделе. Вторая причина — годы ухудшения условий безопасности.

"Недавнее развитие событий в области безопасности и напряженность на уровнях политики безопасности не изменили эту картину, а скорее укрепили ее", — сказал он, добавив, что шведская армия недавно сообщила о расширении иностранных наступательных возможностей вблизи страны.

По словам Клэссона, российские корабли прошли через пролив Большой Бельт в Дании и продолжили путь в Балтийское море.

Клэссон указал, что вооруженные силы также наращивают свою военную мощь в других частях Швеции в ответ на недавние действия России. От дальнейших комментариев представитель шведской армии отказался.

На минувшей неделе верховный военачальник Швеции заявил, что стратегия безопасности страны будет полностью подорвана, если НАТО согласится воздержаться от дальнейшего расширения и ограничит свою деятельность в Европе, как того потребовала Россия.