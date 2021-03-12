Шведские эксперты оценили готовность России и НАТО к "масштабной войне"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Эксперты из агентства оборонных исследований провели военные игры, чтобы оценить соотношение сил России и стран НАТО и пришли к выводу, что у российской стороны есть преимущество, "особенно на земле", пишет портал РБК.

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У России будет преимущество над странами НАТО в случае наступления крупномасштабной войны в непосредственной близости от Швеции. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на отчет Шведского агентства оборонных исследований (FOI, подотчетно Минобороны страны).

В докладе, посвященном военным возможностям западных стран в Северной Европе, эксперты FOI проанализировали "баланс сил Запада и России". Отчет состоит из двух частей. В первой авторы изучили ситуацию с безопасностью в Северной Европе, во второй — военный потенциал Дании, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Франции, Великобритании и США.

В отчете авторы напоминают, что бывший президент США Барак Обама "начал историческую передислокацию вооруженных сил" ближе к границам России, в частности, в страны Балтии и Польшу, пишет SVT. Эту политику продолжил его преемник Дональд Трамп, несмотря на свою критику в адрес НАТО. Другие страны Североатлантического альянса также расширяли военную инфраструктуру вблизи от российских границ. Несмотря на это, считают в FOI, у России есть военное преимущество, "особенно на земле".

"Это преимущество будет длиться довольно долго. По крайней мере, для того, чтобы США могли прибыть сюда с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум пара месяцев", — цитирует канал одного из авторов отчета Кристера Паллина.

FOI провело военные игры, чтобы оценить соотношение сил России и стран Запада. Они сымитировали нападение российской стороны на Прибалтику и пришли к выводу, что у нее есть "неплохие шансы на успех".

По мнению экспертов шведского агентства, странам НАТО не нужно наращивать силы, но они должны действовать быстрее, чтобы предотвратить возможные атаки. Одной из основных проблем Североатлантического альянса они называют географическую рассредоточенность сил НАТО. Они имеют "низкую готовность и не настроены и не обучены для войны", говорится в отчете FOI. Однако у НАТО есть преимущество в воздухе и на море.

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