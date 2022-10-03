Шведский генетик Сванте Паабо получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии.

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Премия вручена ему за исследования геномов вымерших гоминидов и эволюции человека, — сообщил Нобелевский комитет.

BREAKING NEWS:

The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo "for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution." pic.twitter.com/fGFYYnCO6J — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Они определили, каким образом внешняя температура или, например, прикосновение инициируют нервные импульсы и превращаются в человеческие ощущения.

Нобелевские премии по физиологии и медицине



С 1901 года всего присуждались 112 Нобелевских премий по физиологии и медицине, ее лауреатами стали 224 человека. Премия не присуждалась девять раз: в 1915-1918, 1921, 1925, 1940-1942 годах.

В уставе Нобелевского фонда говорится: "Если ни одна из рассматриваемых работ не окажется имеющей значение, указанное в первом абзаце, призовые деньги сохраняются до следующего года".

39 премий в области медицины были вручены только одному лауреату. 34 премии разделили между собой два лауреата. 39 премий были поделены между тремя лауреатами.

В уставе Нобелевского фонда сказано: сумма премии может быть разделена поровну между двумя работами, каждая из которых считается достойной премии. Если работа, подлежащая награждению, создана двумя или тремя лицами, премия присуждается им совместно. Более чем трем лицам одновременно премия не присуждается.

Среди лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине — 12 женщин. Из них лишь Барабара Макклинток получила ее единолично, без соавторов, в 1983 году.

На сегодняшний день самый молодой лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине — Фредерик Г. Бантинг, получивший ее в 1923 году в возрасте 32 лет.

Самый пожилой лауреат — Пейтон Роус, которому на момент присуждения премии в 1966 году было 87 лет.

В базе данных Нобелевского комитета можно найти интересные факты о номинациях.

Например, австрийский невролог и основатель психоанализа Зигмунд Фрейд (1856-1939) 32 раза номинировался на Нобелевскую премию по физиологии и медицине, но так ее и не получил. В 1929 году Нобелевский комитет по медицине нанял эксперта, который пришел к выводу, что в дальнейшем рассмотрении кандидатуры Фрейда нет необходимости, поскольку работа Фрейда не имеет доказанной научной ценности.

В 1936 году Фрейда даже номинировали на Нобелевскую премию по литературе. Это сделал знакомый Фрейда, лауреат Нобелевской премии Ромен Роллан.

Согласно правилам комитета, имена номинантов держатся в секрете 50 лет, поэтому о том, кто был конкурентом лауреатов этого года, мы узнаем лишь через полвека.

Ученым часто приходится десятилетиями ждать признания своих работ: научное сообщество хочет убедиться, что тот или иной прорыв в науке выдержит испытание временем.

В завещании Нобеля, правда, говорится, что награды должны присуждаться тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству.

Комитет, присуждающий премии мира — единственный, который не отступает от этого правила и регулярно присуждает награду за достижения в предыдущем году.

Альфред Нобель оставил на эти цели большую часть своего состояния — более 31 млн шведских крон (сегодня это более 1,7 млрд крон, около 153 млн долларов), которые были преобразованы в фонд и инвестированы в надежные ценные бумаги. Доход от инвестиций должен ежегодно распределяться в виде призов тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству.

Сумма полной Нобелевской премии на 2022 год установлена в размере 10 млн шведских крон (примерно 900 тыс. долларов).