Швейцарцы поддержали легализацию однополых браков

Изменение законодательства в пользу однополых браков ранее поддержали правительство и парламент Швейцарии, но консерваторы выступили против и вынесли вопрос на всенародное голосование.

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Большинство участников референдума в Швейцарии высказались за легализацию однополых браков. Право представителей ЛГБТ заключать брачные союзы поддержали 61,4 процента проголосовавших, сообщили вечером, в воскресенье, 26 сентября, власти страны. Министр юстиции Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила, что соответствующие изменения в законодательстве вступят в силу к 1 июля 2022 года.

Ранее законопроект поддержали правительство и парламент в Берне. Против него выступила Швейцарская народная партия, которая вместе с рядом консервативных групп стала инициатором референдума.

Законопроект предусматривает возможность усыновления детей однополыми парами, против чего выступают консерваторы. Они заявляют, что искусственное оплодотворение в лесбийских парах означает "смерть отца", и хотят защитить традиционный брак между мужчиной и женщиной, поскольку, по их убеждению, только в нем дети появляются на свет "естественным образом".

Парламент Швейцарии легализовал однополые браки в 2020 году

Парламент Швейцарии в июне 2020 года разрешил однополым партнерам заключать брачные союзы, а лесбиянкам — зачинать детей из спермы доноров. На голосовании в Национальном совете обе инициативы были одобрены 132 голосами, 53 депутата проголосовали против и еще 13 — воздержались. Инициативу легализации однополых браков в Швейцарии выдвинула Партия "зеленых" либералов семью годами ранее.

Швейцария легализовала однополые браки одной из последней в Западной Европе. Вслед за Францией брачные союзы между однополыми партнерами в 2017 году были узаконены в Германии и Австрии. В Италии для однополых пар пока существует лишь возможность оформить отношения как зарегистрированное партнерство. Это, однако, не дает партнерам равных с супругами прав в вопросах гражданства и усыновления детей.