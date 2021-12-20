Швейцария расширила санкции против Беларуси

Вслед за Евросоюзом новые санкции в отношении Минска ввела Швейцария. Под штрафные меры попали 17 физических лиц и девять организаций, имеющих отношение к провозу мигрантов через Беларусь.

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Швейцария вводит новый пакет санкций против Беларуси. Согласно сообщению Федерального департамента по экономическим вопросам, решение о штрафных мерах в отношении 17 физических лиц и девяти организаций, имеющих отношение к Беларуси, было принято 17 декабря, они вступают в силу в 18.00 в понедельник, 20 декабря.

Швейцарские санкции распространяются на авиакомпанию "Белавиа", белорусское госпредприятие "Центркурорт", ООО "Оскартур", гостиницу "Планета" и отель "Минск", спецподразделение белорусских погранвойск "Отдельная служба активных мероприятий", компании "Гродно Азот", "Белоруснефть" и "Белшина", а также сирийскую авиакомпанию Cham Wings и базирующуюся в Стамбуле паспортно-визовую службу VIP Grub.

Среди фигурантов черного списка — руководство погранохраны

Среди попавших под санкции физических лиц — глава белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, начальник Гродненской погрангруппы Константин Молостов, начальник Полоцкого погранотряда Павел Харченко, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, руководитель Отдельной службы активных мероприятий Игорь Крючков и другие.

В августе власти Швейцарии объявили об экономических санкциях в отношении Минска, предполагающие ограничение торговли технологиями двойного назначения и нефтепродуктами, а также запрет на кредиты белорусским властям.

В начале декабря Евросоюз ввел пятый пакет санкций против режима белорусского правителя Александра Лукашенко за провоз мигрантов через Беларусь с целью их нелегальной переправки в ЕС. В санкционный список попали 17 физических и 11 юридических лиц, включая авиакомпанию "Белавиа". США, Великобритания и Канада поддержали санкции ЕС.