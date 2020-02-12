Швейцарская фирма продавала шифровальные машины десяткам стран мира. За ней стояло ЦРУ

Разведслужбы Германии и США в течение многих десятков лет собирали секретную информацию других государств, поскольку имели прямой доступ к швейцарской компании-производителю шифровального оборудования Crypto AG.

Эта фирма поставляла кодирующие устройства правительствам 120 стран с начала холодной войны вплоть до 2000-х годов. Разведки США и Германии имели ключ ко всем шифрам, так что могли читать секретные сообщения таких стран, как Иран, Индия и Пакистан.

О глубоко засекреченной программе, которую проводили совместно ЦРУ и немецкая внешняя разведка БНД, сообщили сразу несколько мировых СМИ, включая американскую Washington Post, немецкий телеканал ZDF и швейцарский канал SRF. Они получили доступ к секретным внутренним архивам ЦРУ, где эта операция называется "разведывательным успехом века".

В 1980-е годы примерно 40% всей зарубежной корреспонденции, прочитанной ЦРУ, расшифровывалось благодаря наличию ключей к машинам Crypto.

Компания получала миллионные прибыли, которые тоже доставались ЦРУ и Федеральной разведслужбе Германии (БНД).

"Иностранные правительства платили хорошие деньги США и Западной Германии за то, чтобы их самую секретную корреспонденцию читали по меньшей мере два (а возможно даже пять или шесть) иностранных государств", — написано в отчете ЦРУ об этой операции.

Как пишет Washington Post, благодаря этому американцы могли следить за иранскими официальными лицами во время захвата американского посольства в Тегеране в 1979 году, а также поставлять Британии разведданные о действиях аргентинских военных во время войны за Фолкленды.

Ни СССР, а вслед за ним Россия, ни Китай не доверяли этому оборудованию и никогда им не пользовались.

Существующая сейчас швейцарская фирма Crypto International, образованная на базе прежней после того, как в 2018 году она сменила владельца, заявляет, что не имеет никакого отношения ни к ЦРУ, ни к БНД и крайне огорчена появившимися в прессе сообщениями.

Швейцарские власти сообщили, что узнали о деятельности фирмы в ноябре 2019 года и назначили отставного федерального судью для расследования всех обстоятельств.

Стоны по всей Швейцарии



Имоджен Фолкс, Женева

По всей Швейцарии раздаются мучительные стоны. "Пропала наша репутация, — вздыхает один политический журналист. "Наша нейтральность — это лицемерие" ,- заявляет другой.

На самом деле о сомнительных делах Crypto AG поговаривали давно. Сотрудники фирмы подозревали, что что-то тут не так.

А швейцарское правительство всегда об этом знало, поскольку оно единственное получило машину Crypto, с которой до этого не "поработало" ЦРУ. Но, конечно, больно видеть, когда обо всей этой истории вдруг написала вся мировая пресса.

Это еще раз напомнило швейцарцам о том имидже, от которого они так яростно пытаются избавиться: что за соответствующие деньги они сделают что угодно.

Их банки в свое время присматривали за миллиардами, которые награбили разные диктаторы; они же закрывали глаза на уклонение от налогов в колоссальных размерах.

Предполагается, что все это ушло в прошлое, однако теперь еще один предмет гордости Швейцарии — точное машиностроение — тоже вляпался в скандал.

ЦРУ использовало Crypto AG именно потому, что знало, что репутация Швейцарии как страны нейтральной, но производящей высококачественную продукцию, привлечет покупателей в лице правительств разных стран мира.

Швейцария деньги получала, а машины продавала с серьезным дефектом. И теперь все об этом знают.

История создания Crypto. С русскими корнями.



Первую шифровальную машину придумал родившийся в Елизаветпольской губернии (сейчас — территория Азербайджана) Борис Хагелин, после революции уехавший на родину, в Швецию, вместе со своими родителями.

Он придумал портативный шифровальный аппарат в начале 1940-х годов, когда бежал из оккупированной фашистской Германией Норвегии в США. Машина была достаточно компактной, чтобы ее могли использовать военные в полевых условиях. Она приобрела большую популярность в американской армии.

По окончании Второй мировой войны Хагелин перебрался в Швейцарию.

Его шифровальные аппараты в тот период усовершенствовались настолько, что спецслужбы США испугались, что не смогут шпионить за другими государствами.

Однако американский криптограф Уильям Фридман (также родившийся в дореволюционной России) убедил Хагелина продавать самые защищенные машины только странам, одобренным США.

Более ранние образцы, легко взламываемые ЦРУ, продавались многим странам мира.

В 1970-е годы США и Германия совместно купили фирму Crypto, что позволило им контролировать практически все: от найма на работу новых сотрудников и создания новых образцов шифровальных машин до их продаж за границу.

О том, что эти машины были не вполне надежны, подозревали давно, но только сейчас это стало известно доподлинно.