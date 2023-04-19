Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до 2020 года

Крупный швейцарский банк Credit Suisse до 2020 года продолжал обслуживать счета, связанные с нацистскими преступниками, заявил комитет по бюджету Сената США.

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Согласно результатам расследования, обнародованным в Вашингтоне во вторник, 18 апреля, в День памяти жертв Холокоста, банк вел счета не менее 99 человек, которые являлись высокопоставленными нацистскими чиновниками в Германии или членами связанных с нацистами группировок в Аргентине.

При этом 70 счетов, по всей вероятности, связанные с нацистами в Аргентине, были открыты в Credit Suisse уже после 1945 года, и по меньшей мере 14 из них продолжали обслуживаться в XXI веке, а некоторые — вплоть до 2020 года, отмечается в заявлении сенатского комитета.

Авторы расследования выявили 21 счет известных высокопоставленных нацистов. Один из них принадлежал осужденному на Нюрнбергском процессе нацистскому командиру, еще один — осужденному командиру СС. Один из этих счетов был открыт до 2002 года, но банк еще не предоставил информацию об активах с этого счета, а также с 85 других идентифицированных счетов, отмечается далее. Кроме того, Credit Suisse вел счета, принадлежавшие немецкому чиновнику, которого судили и оправдали в Нюрнберге, а также нацистскому ученому, находившемуся в заключении во время Нюрнбергского процесса.

Сенат США: Расследование необходимо продолжить

В Сенате отметили, что результаты не являются полными в связи с тем, что банк препятствовал расследованию. Оно было проведено консалтинговой компанией AlixPartners после многочисленных призывов правозащитников. Credit Suisse ранее ограничил внутреннее расследование, а затем уволил независимого омбудсмена, руководившего проверкой предполагаемых счетов нацистов.

По итогам расследования американские сенаторы призвали принять дополнительные меры для раскрытия активов на некоторых счетах швейцарского банка после 1945 года. По их словам, выявленные данные "поднимают новые вопросы о возможной поддержке банком нацистов, скрывавшихся от правосудия после Второй мировой войны". Действия Credit Suisse до сих пор не соответствовали стандартам тщательного расследования нацистских дел, но теперь банк пообещал продолжить расследование связанных с нацистами счетов, заявили в Сенате США и пообещали тщательно следить за этим процессом.