Си Цзиньпин призывает сделать имидж Китая в мире более привлекательным

Глава КНР хочет, чтобы страна "расширила круг друзей", поработав над своим имиджем.

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По сообщению государственного информагентства Синьхуа, на встрече с высшими функционерами КПК Си Цзиньпин сказал, что считает важным создание образа "заслуживающего доверия, привлекательного и респектабельного Китая".

Возможно, это означает сдвиги в китайской дипломатии, которая, по мнению аналитиков, становится все более антагонистической.

Комментарии Си Цзиньпина прозвучали на фоне ухудшения отношений с ключевыми мировыми державами.

Китай резко критикуют за нарушения прав человека в отношении уйгурского мусульманского меньшинства и репрессии против сторонников демократии в Гонконге.

На днях Пекин резко высказался по поводу нового американского расследования происхождения Covid-19 и вероятности его утечки из китайской лаборатории, обвинив США в "политических манипуляциях и перекладывании вины".

Си Цзиньпин заявил официальным лицам, что Китаю важно представить свою точку зрения в позитивном ключе.

"Необходимо заводить друзей, объединяться и завладевать мнением большинства, а также постоянно расширять круг друзей, когда речь идет о международном общественном мнении", - цитирует его слова Синьхуа.

По его мнению, страна должна быть "открытой и уверенной, но при этом скромной" в общении с миром.

Си также сказал, что партийные пропагандистские организации должны ясно дать понять, что Пекин не хочет "ничего, кроме счастья и удачи китайского народа".

От издания China Daily ожидается, что оно "останется верным своему долгу по наведению мостов между Китаем и миром для более тесного общения" - об этом заявила сама газета.

По мнению аналитиков, высказывания Си - редкий случай признания того, что Пекин пребывает в изоляции.

Си Цзиньпин возглавил страну в 2012 году. С его приходом к власти внешняя политика Китая стала более напористой, а внутренняя - более авторитарной.

В последние годы китайские дипломаты ведут себя менее сдержанно, а подчас и агрессивно, не чураясь саркастических комментариев.

Стратегия получила название дипломатии "воина-волка" - в честь патриотических блокбастеров, в которых элитный китайский спецназ сражается с наемниками под руководством США.

Анализ

Стивен Макдонелл, корреспондент Би-би-си в Китае

Те, кто следит за китайскими дипломатами в Твиттере, заметили, насколько недипломатичным стал их тон в последние годы.

Их поощряют следовать стратегии "воина-волка", направленной на конфронтацию, и включающей резкие, временами оскорбительные сообщения, в том числе прямые нападки на иностранные правительства.

Если Си Цзиньпин действительно хочет, чтобы китайская власть выглядела более привлекательной, ему предстоит развернуть этот подход на 180 градусов.

От Филиппин до Австралии и Европы общественные настроения по отношению к китайскому правительству стремительно ухудшаются. По крайней мере, отчасти это происходит из-за резких публичных заявлений.

Возможно, что Си Цзиньпина убедили в том, что дипломатия "воина-волка" не всегда продуктивна. Эту точку зрения разделяли и некоторые члены КПК.

Ключевым в обращении Си Цзиньпина к Политбюро, возможно, следует считать его заявление о том, что партийному руководству необходимо "контролировать тон" общения с внешним миром. Означает ли это, что тон выходит из-под контроля? По мнению многих, да.

Проблема, однако, в том, что "воины-волки" уже нанесли настолько большой ущерб репутации Поднебесной, что для его устранения потребуется нечто большее, чем просто изменение риторики. Вероятно, это потребует новых политических подходов.

Также вполне возможно, что речь генерального секретаря попросту неверно истолковали.