"Сильный подросток". Сын президента США Бэррон Трамп переболел коронавирусом

14-летний сын Дональда Трампа Бэррон переболел Covid-19, но теперь он уже здоров, и в его организме нет следов вируса, сообщила жена президента США Мелания Трамп.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В среду вечером она опубликовала на сайте Белого дома подробный рассказ о том, как коронавирус отразился на ее семье. Дональд Трамп выписался из больницы, где лежал с коронавирусом, пятого октября.

Первая леди США также была больна Covid-19, однако она сообщила, что недавно получила негативный результат теста на коронавирус. Мелания Трамп не появлялась на публике около двух недель после того, как 2 октября стало известно о выявлении заболевания у президентской четы.

Мелания пишет, что сразу после получения положительного теста Бэррон Трамп также сдал анализы, которые показали, что коронавируса у него нет. Однако она продолжала переживать, и ее "опасения подтвердились", когда повторный тест подтвердил Covid-19. "К счастью, он сильный подросток и никаких симптомов у него не было, - продолжает Мелания. - В каком-то смысле я была рада, что мы все втроем прошли через это одновременно, так что у нас была возможность заботиться друг о друге и провести это время вместе".

Ранее представители Мелании Трамп заявляли, что дети четы не заражены коронавирусом. О положительных анализах ребенка они не сообщали.

Как болела Мелания

Первая леди также описывает, как болезнь проходила у нее самой. "Мне очень повезло, поскольку мой диагноз сопровождался минимальными симптомами. Но они все начали проявляться одновременно, казалось, что это был какой-то веер симптомов в последующие [после диагноза] дни. У меня были боли в различных частях тела, кашель и головная боль. Большую часть времени я чувствовала себя очень разбитой", - пишет Мелания.

Описывая методы своего лечения, она пишет, что "решила пойти по более натуральному пути с точки зрения лекарств" и принимала витамины и ела здоровую пищу.

После того как стало известно, что президент Трамп заражен вирусом Covid-19, он провел три дня в больнице, где его лечили дексаметозоном, противовирусным препаратом ремдесивир и комплексом антител компании Regeneron.