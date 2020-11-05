Силовики вновь провели обыски в офисе ФБК и студии "Навальный Live"

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве в четверг, 5 ноября, вновь прошел обыск. Следственные действия идут в рамках расследования уголовного дела о неисполнении приговора суда или воспрепятствовании его исполнению, сообщили ряд российских информагентство со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

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Ведомство не уточнило, о каком именно решении суда идет речь. Силовики не пустили в помещение адвокатов и представителей ФБК с доверенностью, а также отказались выдать письменный отказ и объяснять причину такого поведения, подчеркнул руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

Обыск прошел также в студии YouTube-канала "Навальный Live", сообщила пресс-секретарь оппозиционного политика Алексея Навального Кира Ярмыш. Однако ведущие канала заверили, что эфир пройдет по расписанию.

В сентябре 2019 года по 150 адресам в 41 городе России прошли обыски у координаторов и сотрудников штабов Навального. Активистов увозили на допросы в отделения Следственного комитета России (СКР) в качестве свидетелей по делу об "отмывании денег" в ФБК, возбужденному ранее. По версии СКР, "лица, имеющие отношение к деятельности" фонда, якобы легализовали денежную сумму в размере около 1 миллиарда рублей. Позднее у сторонников Навального в ряде городов были заблокированы счета на сумму 75 миллионов рублей в каждом случае. Оппозиционеры связали обыски с успехом "умного голосования" на выборах в ряде российских регионов, прошедших 8 сентября того же года.

Минюст РФ в октябре 2019 года включил ФБК в реестр "иностранных агентов", после того как было установлено получение фондом нескольких траншей из Испании и США на общую сумму около 140 тысяч рублей. ФБК отрицает факт иностранного финансирования и безуспешно пытается провести процедуру исключения из списка "иноагентов".