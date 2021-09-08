"Симпатизировал пророссийским сепаратистам": чеха приговорили к 20 годам за боевые действия в Донбассе

Городской суд Праги приговорил к 20 годам тюрьмы за членство в террористической группировке гражданина Чехии Иржи Урбанека, участвовавшего в боевых действиях в Донбассе на стороне непризнанной самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР"). Об этом во вторник, 7 сентября, сообщил чешский информационный сайт Novinky.cz. Информацию подтвердил портал iDNES.cz.

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Дело рассматривалось без участия обвиняемого, он разыскивается. Вердикт — не окончательный и может быть обжалован.

Обвиняемый не скрывал участия в боях

По версии следствия, Урбанек в начале 2015 года попал через Кипр на восток Украины, где был вооружен и экипирован пророссийскими сепаратистами. Затем он привлекался к решению различных задач, включая рытье траншей, а также минимум до 2018 года участвовал в боевых действиях.

Иржи Урбанек не скрывал указанной деятельности. Об этом, по мнению суда, свидетельствует, в частности, его профиль в Facebook с сообщениями, в которых он четко заявляет, что воевал на стороне пророссийских сепаратистов, а также его фотографии с боевых позиций.

"Симпатизировал пророссийским сепаратистам"

"Очевидно, что он симпатизировал пророссийским сепаратистам, которые выступали против украинцев", — заявила в этой связи судья Хана Крестынова. По ее словам, Урбанек прекрасно осознавал незаконность своих действий.

Předložené důkazy byly průkazné, obžalovaný svoji účast na bojích nijak nezastíral. ⬇https://t.co/NdqeJTsY9Q — iDNES.cz (@iDNEScz) September 7, 2021

По версии следователей, обвиняемый руководствовался в основном финансовыми мотивами.

До этого Урбанека судили в Чехии в общей сложности тринадцать раз, в основном — за преступления против собственности, кражи автомобилей и другие хищения.

Добровольцы уже представали перед судом за участие в боевых действиях в Донбассе

Добровольцев ранее уже представали перед судом за участие в боевых действиях на востоке Украины в составе формирований непризнанных республик. Так, в октябре 2017 года в Белграде к шести месяцам домашнего ареста приговорили гражданина Сербии Нинослава Милошевича.

В июле Верховный суд Чехии ужесточил наказание гражданину Беларуси Алексею Фадееву по статье об участии в военных действиях на стороне "ДНР". Срок увеличили с 4,5 до 21 года лишения свободы.