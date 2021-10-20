Сирия: при подрыве автобуса с военными в Дамаске погибло более 10 человек

По меньшей мере 13 человек погибли в результате подрыва автобуса с военными в центре Дамаска, сообщают государственные СМИ Сирии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Автобус подвергся "террористическому нападению", когда проезжал под мостом, сообщает агентство Сана. На видео с места события виден остов транспортного средства, сгоревшего дотла.

Хотя Сирия на протяжении последнего десятилетия погружена в пучину гражданской войны, подобные нападения в столице случались все реже.

Взрывы (их было два) прозвучали вскоре после рассвета, когда автобус проезжал под мостом Раис. По данным агентства Сана, на месте происшествия было обнаружено и третье взрывное устройство, которое было обезврежено.

Это нападение, как полагают, — самое кровопролитное для центрального Дамаска после марта 2017 года, когда по меньшей мере 31 человек погиб в результате атаки смертника, за которую взяло на себя ответственность "Исламское государство".

За нынешний подрыв автобуса пока никто ответственность на себя не взял, но подозрение падает на то же ИГ, боевики которого не раз в этом году нападали на военные автомашины на востоке Сирии.