"Ситуация будет ухудшаться". Полковник в отставке высказался о войне в Украине в эфире российского телеканала

Направление российской пропаганды редко меняется, но, похоже, на этой неделе на него повлиял полковник в отставке, военный эксперт и обозреватель "Газета.ру" Михаил Ходоренок. В передаче "60 минут" он заявил, что России следует вывести войска из Украины.

Как пишет Meduza, случай вызвал широкий резонанс в западных и украинских СМИ.

Ходаренок предупредил, что для российской армии ситуация будет только ухудшаться, поскольку Украина обладает большей международной поддержкой.

"Самый главный недостаток нашего военно-политического положения в том, что мы в полном геополитическом одиночестве и, практически против нас, как бы нам не хотелось это признавать, весь мир. Из этой ситуации надо выходить", — отметил полковник.

Говоря о военных способностях Украинской армии, Ходаренок заявил: "Уровень профессионализма любой армии определяется не комплектованием ее по контракту, а уровнем выучки личного состава и его морального настроя, готовности проливать кровь за свою родину. Вот этим определяется уровень профессионализма. В конечном счете, победа на поле боя определяется высоким моральным состоянием личного состава, который проливает кровь, за те идеи, за которые он готов сражаться".

"Ситуацию нельзя признать нормальной. Против нас коалиция из 42 стран, а наши возможности и военно-политическом, и в военно-техническом плане ограничены", — указал эксперт.

