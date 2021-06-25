СК Беларуси: Протасевич и Сапега заключили сделку со следствием
Foto: Toms Kalniņš/EPA/Scanpix/LETA

Бывший главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега заключили досудебное соглашение со следствием, сообщает Следственный комитет Беларуси, пишет портал телеканала "Дождь".

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"Обвиняемые дают последовательные признательные показания и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием", — сообщил СК в телеграм-канале.

По данным ведомства, Протасевич и Сапега в ходатайстве "обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями".

В связи с этим следствие перевело их из СИЗО под домашний арест, говорится в сообщении.

Адвокат семьи Софьи Сапеги Антон Гашинский не стал комментировать заявление СК.

Романа Протасевича и Софью Сапегу задержали 23 мая после принудительной посадки самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, из-за ложного сообщения о минировании. Протасевича в Беларуси обвинили в организации массовых беспорядков, Сапеге вменили организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в разжигании социальной вражды.

25 июня стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. Адвокат Гашинский сообщил, что это произошло благодаря встрече президентов России и Беларуси.

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