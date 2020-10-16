СК Беларуси: Светлана Тихановская объявлена в международный розыск
Foto: AP/Scanpix/LETA

Следственный комитет (СК) Беларуси в пятницу, 16 октября, подтвердил, что один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск. Тихановскую разыскивают по статье о призывах к причинению вреда национальной безопасности Беларуси.

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Следствие считает, что Тихановская с помощью СМИ или интернета призывала к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики, сообщило государственное информагентство БелТА со ссылкой на представителя ведомства.

В Беларуси свыше 2 месяцев не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов не раз проявляли беспрецедентную жестокость. Светлана Тихановская, основная соперница Лукашенко на выборах, была вынуждена покинуть страну.

Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них — глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК.

"Народный ультиматум" Тихановской Лукашенко

Тихановская 13 октября предъявила действующему президенту страны "народный ультиматум" с требованием не позднее 25 октября объявить о своем уходе в отставку, полностью прекратить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных. В противном случае "вся страна мирно выйдет на улицы", и 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", предупредила Тихановская.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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