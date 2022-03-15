СК начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Это проверка на наличие в действиях Марины Овсянниковой состава преступления по статье УК о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, сообщает ТАСС. Одновременно, по данным на 10 часов утра по московскому времени, адвокатам не удалось выяснить, где содержится Овсянникова.

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Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой, которая накануне вечером ворвалась во время прямого эфира в студию программы "Время" на Первом канале. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В отношении Овсянниковой проводится доследственная проверка на наличие в ее действиях состава преступления по ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ")", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, административное дело в ее отношении возбуждать не стали, материалы переданы в Следственный комитет.

Как сообщалось, в понедельник вечером во время вечернего выпуска программы "Время" на Первом канале, который проходил в прямом эфире, в студию ворвалась женщина с антивоенным плакатом. Позже выяснилось, что ею оказалась редактор программы Марина Овсянникова. В настоящее время она задержана.

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