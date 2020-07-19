Скандал из-за статьи о связях с ультраправыми. О чем спорят СМИ Украины

Между украинским онлайн-изданием "Заборона" и проектом StopFake возник громкий конфликт. Что стало его причиной и почему вынуждена скрываться главред "Забороны" Екатерина Сергацкова?

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В Украине не стихает конфликт между сетевым медиа-проектом "Заборона" и общественной организацией StopFake, которая специализируется на фактчекинге. В результате соосновательница "Забороны", журналистка Екатерина Сергацкова вынуждена была покинуть Украину, опасаясь физической расправы после развернувшейся в соцсетях травли. Скандал между двумя изданиями, как полагают эксперты, показал важную проблему — табуированность в украинских СМИ темы "рукопожатности" праворадикальных движений. DW разбиралась в деталях конфликта.

Что стало поводом для конфликта?

Проект StopFake был создан в 2014 году студентами и преподавателями Могилянской школы журналистики. Эта организация специализируется на разоблачении фейков и борьбе с российской пропагандой. За годы существования StopFake завоевал доверие международных СМИ и был отмечен рядом наград в сфере медиа. Образованное в 2018 году независимое онлайн-издание "Заборона" пишет, как указано на его сайте, "о тенденциях в обществе и культуре", его деятельность поддерживается западными донорами.

Все началось со статьи "Забороны" о Денисе Никитине — живущем в Украине футбольном хулигане из России, создателе популярного среди ультраправых бренда одежды White Rex и, как написало издание, "одном из главных неонацистов Европы". Материал появился на сайте издания 2 июня и в тот же день был размещен на странице "Забороны" в Facebook, но спустя непродолжительное время администрация соцсети заблокировала его.

После жалобы издания материал был снова разблокирован — в Facebook сказали, что он был заблокирован по ошибке. Но некоторые читатели "Забороны" предположили, что блокировка связана с партнерством Facebook со StopFake — в марте этого года организация стала одним из двух партнеров Facebook по проверке украинского контента соцсети. Спустя месяц, 3 июля, "Заборона" опубликовала статью под заголовком "Facebook заблокировал "Заборону" за критику неонацистов. Выяснилось, что украинские фактчекеры тесно с ними дружат".

В материале говорилось о симпатиях к украинским ультраправым сооснователя и главного редактора проекта StopFake Евгения Федченко и Марко Супруна — автора видеороликов для англоязычной версии YouTube-канала проекта StopFake. Последнего, как утверждала "Заборона", "можно часто встретить в компании одиозных праворадикалов".

На публичном мероприятии в 2017 году, писали далее авторы статьи, Марко Супрун выступал на одной сцене с лидером неонацистской группы "Сокира Перуна" Арсением Белодубом и фронтменом праворадикальной рок-группы "Кому Вниз" Андреем Середой. Известно, что "Сокира Перуна" пользуется большой популярностью среди праворадикалов, в текстах их песен публично отрицается Холокост, высказываются симпатии к национал-социализму и нацистским деятелям, а на концертах используются нацистские флаги и свастика, о чем сообщали различные СМИ. "Заборона" нашла видео в Instagram, где Андрей Середа рассказывает о "казаческом ритуале братания", который они прошли вместе с Супруном и Белодубом. В статье "Забороны" также говорилось о связях Супруна с членами агрессивной ультраправой группировки С14 и "Правым сектором".

Авторы статьи задавались вопросом, насколько симпатии и личные связи Марко Супруна соотносятся с его работой в StopFake — "журналистском проекте, который должен быть максимально объективным и беспристрастным", и приводили мнения ряда экспертов, в том числе, западных, о политизированности StopFake, его "национал-патриотическом дискурсе" в последние годы и о том, что дружба Супруна с ультраправыми может негативно отразиться на имидже проекта. Признавая, что Супрун не участвует в модерации украинского контента в Facebook, "Заборона", тем не менее, допускала, что сотрудничество StopFake с соцсетью "гипотетически может стать проблемой".

Реакция StopFake и дискуссия в соцсетях

StopFake отреагировал на материал "Забороны" на следующий же день и обвинил издание во лжи, искажении фактов и нанесении "морального и репутационного ущерба". StopFake назвали себя "целью информационной атаки", а статью "Забороны" — очередным звеном в серии "публикаций с идентичным содержанием", которые ранее появились на других пропагандистских российских и пророссийских ресурсах. Поводом для появления "клеветнической статьи", по мнению StopFake , стала их работа по разоблачению фейковой информации и начало партнерства с Facebook в проекте Third-party Fact-checking Program.

К конфликту "Забороны" и StopFake подключились социальные сети и другие украинские СМИ. Одни обвиняли "Заборону" в подыгрывании российским пропагандистским нарративам и передергивании фактов. Издание называли "искателями нацистов в Украине", работающими по "методичке Кремля". Другие упрекали StopFake в отсутствии четкой позиции по отношению к ультраправым и попытку ответить на упреки ответными обвинениями в работе "Забороны" на РФ.

Травля Катерины Сергацковой в Facebook

Скандал обострился после того, как к нему активно присоединился украинский журналист Роман Скрыпин, когда-то работавший вместе с главным редактором "Забороны" Екатериной Сергацковой на телеканале "Громадське".

На своей странице в Facebook он опубликовал пост, где обвинял Сергацкову в безосновательной атаке на StopFake, называл "агентом Кремля" и предлагал купить ей "билет до Волгограда". Он также разместил в Facebook фотографию журналистки с пятилетним сыном и в унизительной форме высказывался об опыте совместной работы и профессиональных и личных качествах Сергацковой.

В комментариях к его посту появились оскорбления в адрес главреда "Забороны", угрозы физической расправы, был размещен ее домашний адрес. Facebook удалил этот пост, но Скрыпин продолжил публиковать новые сообщения с оскорблениями в адрес бывшей коллеги. В итоге Сергацкова 13 июля была вынуждена покинуть Киев, опасаясь за свою безопасность.

Украинские журналисты поддержали Сергацкову

В защиту главреда "Забороны" выступила международная правозащитная организация Human Wright Watch, призвавшая украинские власти "немедленно расследовать эти угрозы и обеспечить безопасность Катерине Сергацковой и ее семье". Поддержали ее и многие украинские журналисты, обвинив Романа Скрыпина в травле и нарушении всех профессиональных и моральных норм.

В Сети появилось совместное заявление десяти медийных общественных организаций, в котором от правоохранительных органов потребовали защитить Сергацкову и ее семью от давления и угроз. Его подписали "Институт массовой информации", "Детектор медиа", Центр прав человека Zmina", "Платформа прав человека", Харьковская правозащитная группа и другие. Присоединился к заявлению и проект StopFake, дистанцировавшийся от угроз в адрес Сергацковой.

Впрочем, Самуил Проскуряков, один из авторов спровоцировавшей конфликт статьи в "Забороне", считает, что таким образом StopFake пытается снять с себя ответственность. "Вначале они обвиняют "Заборону" в российской пропаганде и сравнивают с RT, а потом удивляются, что Сергацковой угрожают", — возмущается журналист. Он уверен, что именно обвинения со стороны StopFake проложили путь для дальнейших угроз.

Почему украинские СМИ избегают писать о праворадикалах?

Немецкий медиа-эксперт Кристиан-Жолт Варга из международной журналистской сети n-ost говорит, что конфликт "Забороны" и StopFake обнажил существующую в Украине проблему. "В последние годы в украинском обществе стали еще более приемлемыми определенные правые позиции, — считает Варга. — То, о чем написала "Заборона", надо воспринимать абсолютно серьезно".

Тот факт, что украинские СМИ неохотно пишут о "нерукопожатности" праворадикальных движений в Украине, Варга отчасти объясняет реакцией в обществе на "кремлевскую пропаганду", которая "называла праворадикалами все движение Майдана в 2014 году". Поэтому, говорит он, многие украинские журналисты подвержены самоцензуре, так как знают: "писать об этом не стоит, если не хочешь сразу же быть обвиненным в работе на Кремль, а в крайних случаях — стать объектом угроз или даже физических атак".

Кристиан-Жолт Варга подчеркивает: независимая журналистика не должна ориентироваться на политические интересы, а "расследование "Забороны" было абсолютно актуальным и обоснованным". "Если StopFake, который должен быть независимым и незапятнанным, подозревают в нарушении принципа независимости, об этом надо писать. Нельзя закрывать глаза на проблемы в собственной стране исключительно из-за того, что это может сыграть на руку российской пропаганде", — убежден немецкий эксперт.

StopFake считают себя жертвами дискредитации

StopFake считают себя жертвами кампании по дискредитации. "Организацию, которая боролась с фейками и манипуляциями о засилье неонацистов в Украине, просто как по учебнику по подготовке черных пиар-кампаний обвиняют в дружбе с неонацистами", — возмущен главный редактор проекта Евгений Федченко. StopFake, по его словам, не собирается "вести дальнейшую дискуссию в эмоциональном ключе", а обратится с исками о защите своей репутации в украинские и международные суды.

Журналист "Забороны" Самуил Проскуряков сожалеет, что конфликт зашел так далеко. "Мы не утверждали, что в StopFake работают неонацисты. Статья была о недопустимости связей с неонацистами тех, кто претендует на объективность и раскрытие фейков, — говорит Проскуряков. — Все могло быть иначе, если бы в StopFake не пошли на конфронтацию и ответили на наши вопросы спокойно".

Директор Института массовой информации Оксана Романюк призывает все стороны конфликта к конструктивной дискуссии. В первую очередь, говорит она, необходим профессиональный разговор о статье "Забороны" и ответе StopFake, чтобы расставить все точки над "і" в вопросе об обоснованности взаимных обвинений. Кроме того, необходимо четко осудить угрозы и травлю в адрес "Забороны" и Катерины Сергацковой, которые, как подчеркивает Романюк, не имеют ничего общего со спором двух украинских онлайн-изданий.