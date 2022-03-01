Сколько ядерного оружия есть у России и стоит ли его опасаться?

Приказ российского президента Владимира Путина перевести ядерные силы страны в режим особого несения дежурства вызвал тревогу во всем мире.

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Однако многие аналитики сходятся во мнении, что эти действия следует рассматривать скорее как предупреждение другим странам не вмешиваться в войну на Украине, а не свидетельство его стремления использовать ядерное оружие.

Действительно, ядерное оружие существует уже почти 80 лет, и многие страны рассматривают его как инструмент сдерживания и гарантию своей национальной безопасности.

Сколько ядерного оружия есть у России?

О количестве ядерногоо оружия можно говорить лишь с большой степенью приближенности, однако, по оценкам Федерации американских ученых, Россия располагает 5977 ядерными боеголовками, то есть собственно устройствами, вызывающими ядерный взрыв. Однако это цифра включает около полутора тысяч боеголовок, которые уже списаны и подлежат утилизации.

Из остающихся примерно 4500 большинство считается стратегическим ядерным оружием, то есть баллистическими ракетами, которые могут доставить ядерные боеголовки на большие расстояния. Именно такое оружие и считается оружием ядерной войны.

Остальное оружие — это менее разрушительное тактическое ядерное оружие для применения на поле боя или на воде.

Все это не означает, что Россия располагает тысячами ракет дальнего радиуса действия, готовыми к применению.

По оценкам экспертов, около полутора тысяч российских ядерных боеголовок просто размещены на базах, аэродромах или подводных лодках.

Как обстоят дела с ядерным оружием в других странах?

В настоящее время ядерным оружие обладают 9 стран. Это Китай, Франция, Индия, Пакистан, Израиль, Россия, США, Великобритания и Северная Корея.

Китай, Франция, Россия, США и Великобритания среди прочих стран (в общей сложности 191 государство) подписали Договор о нераспространении ядерных вооружений.

В соответствии с этим договором они обязались сокращать свои запасы ядерного оружия и в теории полностью от него избавиться.

И в самом деле, с 1970-1980-х годов эти страны сократили число хранящихся у них ядерных боеголовок.

Однако Индия, Пакистан и Израиль никогда к этому договору не присоединялись (Израиль — единственная из девяти стран, официально не признающая наличие у себя ядерного оружия), а Северная Корея вышла из него в 2003 году.

Украина ядерным оружием не располагает, и, несмотря на обвинения со стороны Путина, нет никаких указаний на то, что Киев когда-либо пытался обзавестись таким оружием.

Насколько разрушительно ядерное оружие?

Главаная задача ядерного оружия заключается в том, чтобы причинять максимальный урон. Мощность ядерного оружия зависит от целого ряда факторов, в том числе:

от размера боеголовки;

от высоты, на которой взрывается эта боеголовка;

от особенностей местности, де применяется ядерное оружие.

Впрочем, даже самая маломощная боеголовка способна привести к потере множества человеческих жизней и долговременным негативным последствиям.

Мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в конце Второй мировой войны, составляла "всего" 15 килотонн, но при этом погибли 146 тыс. человек.

Мощность современной ядерной боеголовки может превышать тысячу килотонн.

В непосредственной зоне взрыва такой боеголовки практически ничего не остается.

После ослепительной вспышки возникает гигантский огненный шар (формально это очень интенсивное световое излучение) и ударная волна, которые в совокупности уничтожают все строения в радиусе нескольких километров.

Что такое ядерное сдерживание и работает ли оно?

Одним из доводов в пользу обладания большим арсеналом ядерного оружия служит то, что сама потенциальная возможность полностью уничтожить вашего врага должна сдержать его от желания напасть. Это принято называть гарантированным взаимным уничтожением.

Несмотря на многочисленные испытания ядерных устройств и их постоянное техническое усовершенствование, в том числе и повышение мощности, ядерное оружие с 1945 года никогда не применялось в вооруженных конфликтах.

Российская военная доктрина также подразумевает исколючительно сдерживающую функцию ядерного оружия и называет четыре случая его возможного применения:

запуск баллистических ракет по территории Российской федерации или ее союзников;

использование ядерного оружия или иных видов оружия массового поражения против Российской федерации или ее союзников;

нападение на ключевые правительственные или военные объекты Российской федерации, угрожающее ее ядерным возможностям;

агрессия против Российской федерации с применением обычных вооружений, но в случае, когда под угрозой оказывается само существование государства.

Стоит ли опасаться?

Комментарий корреспондента Би-би-си по вопросам безопасности Гордона Кореры

Так стоит ли нам в самом деле опасаться? Вероятность ядерного конфликта в самом деле стала чуть больше, однако она по-прежнему низка.

Но даже если угроза Путина служит скорее предупреждением, нежели свидетельствует о его желании применить такое оружие, всегда существует риск ошибки, когда одна сторона неправильно понимает действия другой, или ситуация выходит из-под контроля.

Как рассказал в интервью Би-би-си министр обороны Великобритании Бен Уоллес, изменений в размещении российского ядерного оружия пока что не наблюдается. Однако источники в разведке подтверждают, что продолжают внимательно следить за ситуацией.