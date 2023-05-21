Скончалась супруга бывшего президента Литвы Валдаса Адамкуса

Cкончалась упруга бывшего президента Литвы Валдаса Адамкуса - Алма Адамкене, информирует агентство LETA со ссылкой на агентство BNS.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщает администрация президента Литвы, бывшая первая леди Литвы умерла в возрасте 97 лет после тяжелой болезни.

Алма Адамкене родилась 10 февраля 1927 года в Шяуляй. Она росла в семье Стасиса Нутаутаса и Оны Соблите-Нутаутене, основателя-ополченца литовской армии. Отец Альмы Адамкене, Стасис Нутаутас, пошел добровольцем в только что сформированную литовскую армию, участвовал в боях с большевиками, был ранен, за храбрость получил звание фельтфебеля, позже возглавил торговый дом, действовавший в Западной Литве.

В 1944 году Алма Нутаутайте с родителями и сестрой Данутой двинулись в Швецию, но фашистские оккупанты арестовали всю семью, мать и дочери сначала попали в тюрьму в Риге, а позже в трудовой лагерь в Германии.

По сообщению администрации пезидентста, после окончания войны Алма Нутаутайте поступила в литовскую среднюю школу, основанную в немецком городе Айхштете, где познакомилась со своим будущим мужем Валдасом Адамкусом. Альма и Валдас Адамкусы поженились в 1951 году в Чикаго, США.

С 1962 года Алма Адамкене в течение 25 лет руководила летним лагерем, который стал важным литовским центром в США. Съезды организации литовских эмигрантов Santara-Šviesa проходили там много лет.

В 1997 и в 2004 году, когда муж решил баллотироваться в президенты, Алма Адамкене активно присоединялась к его команде, а после победы на выборах верно помогала ему на посту главы государства.

В течение 15 лет первая леди Литвы Алма Адамкене возглавляла благотворительный фонд помощи и поддержки своего имени, который оказал многомиллионную помощь многим литовским сельским школам, детским больницам и детским домам.