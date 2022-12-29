Скончался легендарный эстонский политик Эдгар Сависаар

В Ида-Таллиннской центральной больнице во второй половине дня в четверг скончался политик Эдгар Сависаар. Сависаар был одной из ключевых фигур восстановления независимости Эстонии, легендарным политиком и одним из учредителей Народного фронта Эстонии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Информацию подтвердила его бывшая супруга Вилья Сависаар. Политик скончался сегодня в 15:35 в отделении неврологии. Ему было 72 года.

Бывший Член Рийгикогу (эстонского парламента) Хеймар Ленк вспоминает, что последний раз напрямую общался с Сависааром три дня назад. Потом говорили, что здоровье Сависааре ухудшилось и он отправляется в больницу. „Он меня понимал, но речь была медленной, — говорит Ленк. Он добавляет, что Сависаар пригласил навестить его как хорошего друга. „Я сказал после праздников. Не сразу понял, что он имеет в виду прямо сейчас", — цитирует Ленка Delfi.ee.

Весной 1988 года на волне Перестройки в СССР Эдгар Сависаар озвучил проект создания в республики Народного фронта. 3 апреля 1990 года Сависаар по сути возглавил ЭССР, став председателем Совета Министров. И он же получил пост первого премьер-министра уже в независимой

12 октября 1991 года на базе Народного фронта Эстонии была основана Центристская партия Эстонии. Сависаар стал ее председателем и был им вплоть до 5 ноября 2016 года. Его сменил Юри Ратас.

С 2001 по 2004 и с 2007 по 2015 год был мэром Таллина. В 2015 был отстранен в связи с уголовным делом по подозрению в коррупции. Позже дело было прекращено.