Следственный комитет России заочно предъявил публицисту Роману Попкову обвинение в организации убийства "военкора" Владлена Татарского, сообщается в Telegram-канале ведомства. Дело расследуется по статье о совершении теракта.

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По версии российских следователей, Попков в соцсетях общался с обвиняемой в совершении теракта Дарьей Треповой и давал ей указания, касающиеся подготовки к совершению террористического акта.

"Впоследствии Трепова принесла в кафе на встречу с Фоминым (Татарским) статуэтку, начиненную взрывчаткой. Произошел взрыв, ставший причиной гибели корреспондента", — пишет пресс-служба СК РФ.

Ранее Попкова объявило в розыск МВД России, обратила внимание "Верстка". По какой именно статье разыскивали публициста, тогда не сообщалось.

Сам Попков в своем Telegram-канале утверждал, что не причастен к убийству Татарского, а с Треповой "иногда переписывался", поскольку девушку интересовала журналистика. "Никаких приказов Даше я не отдавал, ни с какими украинскими разведчиками я ее не знакомил", — говорится в посте.

Роман Попков — публицист, обозреватель проекта "Вот Так", бывший лидер московского отделения Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. В последние годы он живет в Киеве.

Взрыв во время "творческого вечера" Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля в кафе, которым владел основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Сам "военкор" погиб, еще 40 человек получили ранения.

По версии следствия, взрывчатка была заложена в статуэтку с изображением Татарского, которую принесла на мероприятие местная жительница Дарья Трепова. В СК утверждают, что взрывное устройство девушке передал гражданин Украины Юрий Денисов, вскоре после этого покинувший территорию России. Трепова находится под стражей с 4 апреля, ее обвиняют в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ.