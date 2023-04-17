Словакия передала Украине еще 9 истребителей МиГ-29

Министр обороны Словакии Ярослав Надь в Facebook отметил, что самолеты были переправлены наземным путем с соблюдением максимально возможных мер безопасности, что стало важной и сложной логистической операцией.

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Еще 4 словацких истребителя МиГ-29 были переправлены в Украину в марте. По словам Надя, украинские военные смогут сами ремонтировать и обслуживать данные самолеты.

Словакия стала первой страной, предоставившей Киеву истребители.