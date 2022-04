Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300 для войны с Россией. Что нужно о ней знать

Впервые с начала вторжения российских войск в Украину Киев получил зенитно-ракетный комплекс С-300 советского производства, который передала ему Словакия. Хотя это не самая современная система, ее плюс заключается в том, что украинские военные хорошо с ней знакомы, и им не понадобится много времени для ее освоения. Мы рассказываем о том, что известно об этой системе и какое еще оружие Украина получает из-за рубежа.

О передаче С-300 сообщил глава правительства Словакии Эдуард Гегер. "Украинский народ смело защищает свое суверенное государство и нас. Наша обязанность помогать, а не стоять в стороне и закрывать глаза на гибель людей в ходе российской агрессии", - написал он в "Твиттере".

Гегер не уточнил, когда именно системы ПВО прибудут в Украину, однако словацкое издание Visegrad 24 8 апреля опубликовало видео, на котором погруженные на железнодорожные платформы системы стоят, готовые к отправке. Журналисты написали, что получили это видео от работников железной дороги несколько дней назад, но не публиковали его до официального сообщения, из чего можно заключить, что системы уже в Украине.

SCOOP & BREAKING NEWS:

Slovakia has now delivered its S-300 long-range SAM missile defense system to UA!

Days ago, Visegrad24 received this video of the transfer from a railway worker but didn’t publish it since it wasn’t public news.

Slovak media confirmed the news 1h ago⬇️ pic.twitter.com/2S71IpKB3H