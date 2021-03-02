Словакия второй среди стран ЕС одобрила использование вакцины "Спутник V"

Власти Словакии одобрили использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщается в Twitter Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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Словакия стала 39-й страной в мире и второй — среди стран Евросоюза, одобрившей применение "Спутника V".

Премьер-министр Словакии Игорь Матович сообщил, что в страну прибыли первые дозы российской вакцины, передает издание Pravda. Всего Словакия заказала два миллиона доз "Спутника V". Словакия закупила препарат, не дожидаясь его регистрации в Европейском агентстве лекарственных препаратов.

По словам министра здравоохранения страны Марека Крайчи, вакцинация будет добровольной и доступна для всех возрастных групп.

Ранее Матович раскритиковал правительство страны за отказ закупать российскую вакцину "Спутник V" до ее регистрации Европейским медицинским агентством. В частности, против закупки препарата выступил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок. "„Спутник V" до сих пор даже не подал заявку на регистрацию, и поэтому такое политическое внимание к этой незарегистрированной вакцине неуместно", — написал он в фейсбуке.

Первой страной в Евросоюзе, одобрившей применение "Спутника V", стала Венгрия.