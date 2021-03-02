Словакия второй среди стран ЕС одобрила использование вакцины "Спутник V"
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Власти Словакии одобрили использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщается в Twitter Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Словакия стала 39-й страной в мире и второй — среди стран Евросоюза, одобрившей применение "Спутника V".

Премьер-министр Словакии Игорь Матович сообщил, что в страну прибыли первые дозы российской вакцины, передает издание Pravda. Всего Словакия заказала два миллиона доз "Спутника V". Словакия закупила препарат, не дожидаясь его регистрации в Европейском агентстве лекарственных препаратов.

По словам министра здравоохранения страны Марека Крайчи, вакцинация будет добровольной и доступна для всех возрастных групп.

Ранее Матович раскритиковал правительство страны за отказ закупать российскую вакцину "Спутник V" до ее регистрации Европейским медицинским агентством. В частности, против закупки препарата выступил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок. "„Спутник V" до сих пор даже не подал заявку на регистрацию, и поэтому такое политическое внимание к этой незарегистрированной вакцине неуместно", — написал он в фейсбуке.

Первой страной в Евросоюзе, одобрившей применение "Спутника V", стала Венгрия.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Словакия Вакцинация Венгрия Евросоюз
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Простые упражнения для уменьшения стресса
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

Новые проекты

Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
От 86 900€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,