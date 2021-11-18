Словакия введет локдаун для непривитых от Covid-19

Власти Словакии с 22 ноября введут в стране локдаун для невакцинированных от коронавирусной инфекции граждан на фоне резкого роста числа заболевших и госпитализаций. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters и заявление премьер-министра страны Эдуарда Хегера.

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"Это изоляция для непривитых", — подчеркнул он в ходе пресс-конференции. Граждане не смогут посещать рестораны, торговые центры, магазины (кроме тех, где продаются товары первой необходимости), общественные и спортивные мероприятия. Для того, чтобы работать, непривитым сотрудникам нужно будет проходить тестирование два раза в неделю.

Ограничительные меры продлятся три недели, уточняет агентство. Они не коснуться тех, кто прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции и тех, кто переболел Covid-19 за последние шесть месяцев.

Хегер заявил, что целью введения новых ограничительных мер является стабилизация ситуации в больницах, где большую часть коек занимают именно непривитые пациенты с коронавирусом, передает издание Novy Cas. "Мы делаем это для их [непривитых граждан] здоровья и защиты", — сказал он.

Правительство Чехии также с 22 ноября ужесточит ограничения для людей, которые не делали прививок от Covid-19, пишет Reuters со ссылкой на чешского министра здравоохранения Адама Войтеха.

Австрия с 15 ноября ввела локдаун для граждан, не привитых от коронавируса. Канцлер республики Александр Шалленберг заявил, что уровень вакцинации в стране является "позорно низким", поэтому новые меры направлены на его повышение.

Локдаун в Австрии продлится десять дней. Непривитым запретили выходить из дома без веской причины. Они могут пойти на работу, учебу, в магазин за продуктами либо к врачу.