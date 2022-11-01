Словарь Collins выбрал словом года permacrisis — "постоянный кризис"

Составители толкового словаря английского языка Collins выбрали словом 2022 года permacrisis. Оно происходит от permanent ("постоянный") и crisis ("кризис") и означает "длительный период нестабильности и ненадежности".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Это одно из нескольких слов, характеризующих кризисы, с которыми столкнулись и продолжают сталкиваться Великобритания и весь мир: политическую нестабильность, войну в Украине, изменение климата, удорожание жизни", — отмечается на сайте словаря.

Помимо permacrisis в десятку главных слов года по версии составителей Collins Dictionary вошли, в том числе:

Kyiv — название столицы Украины, основанное на транслитерации с украинского (а не русского) языка и постепенно заменяющее вариант Kiev;

Partygate — скандал вокруг бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона, проводившего вечеринки в нарушение антиковидных мер;

Carolean — прилагательное, относящееся ко всему, что связано с королем Карлом III, который занял престол в сентябре этого года;

Warm bank — обогреваемое здание или помещение, где собираются люди, которые не могут себе позволить отапливать собственные жилища;

Sportswash — спонсировать или проводить крупное спортивное мероприятие, чтобы отвлечь внимание от других проблем или обелить репутацию.

В прошлом году составители Collins Dictionary назвали словом года NFT (non-fungible token, "невзаимозаменяемый токен"), их коллеги из Merriam-Webster — слово vaccine ("вакцина"), "Оксфордский словарь" — слово vax ("вакцина", "вакцинация", "вакцинировать"). Российский Институт русского языка им. Пушкина объявил словом 2021 года "спутник", Рижское латышское общество — kvadrātkods ("QR-код").