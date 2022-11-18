Служба безопасности Швеции подтвердила факт диверсии на "Северных потоках"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Служба безопасности Швеции подтвердила факт диверсии на "Северных потоках", сообщается на сайте ведомства.

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"Расследование ЧП на "Северных потоках" показало, что трубопроводы подверглись грубой диверсии. Были задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов. Во время осмотра места преступления, который проводился в Балтийском море, было собрано большое количество улик, все в районе было тщательно задокументировано", — добавили там, сообщает "Новая газета".

Были изъяты несколько "посторонних предметов", на ряде из них найдены остатки взрывчатки, заявили в службе.

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26 сентября на двух нитках "Северного потока-1" были зафиксированы утечки газа в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм. Затем утечка произошла и на одной из ниток "Северного потока-2" в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова. Сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали там же сильные подводные взрывы.

27 сентября газета Der Tagesspiegel сообщила, что газопроводы могли повредить в ходе целенаправленной атаки либо со стороны Украины, либо со стороны России; для нападения могли использовать водолазов или подводную лодку. Минэнерго Норвегии, а также полиция Дании рассказали, что после утечки зафиксировали присутствие неопознанных дронов в Северном море.

12 октября Владимир Путин заявил, что главным бенефициаром диверсии на "Северном потоке" являются США, так как теперь могут продавать Европе энергоносители по завышенным ценам.


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