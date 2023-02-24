Смертная казнь за госизмену; квартира Тихановских выставлена на продажу "за долги". Главное в Беларуси за неделю

Парламент Беларуси проголосовал за введение смертной казни по статье о государственной измене; начальник КГБ заявил, что только в этом году по ней задержаны больше десяти силовиков и госслужащих. В Минске на продажу по цене ниже рыночной выставлена квартира Сергея и Светланы Тихановских. Би-би-си рассказывает о главных событиях в Беларуси за неделю.

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Смертная казнь за госизмену

Палата представителей Народного собрания Беларуси во втором и финальном чтении приняла законопроект, который вводит смертную казнь по статье о государственной измене. Теперь этот документ для вступления в силу должна утвердить верхняя палата парламента, а затем его подпишет Александр Лукашенко.

Беларусь — единственная страна Европы, где действует смертная казнь. К ней могли приговорить за терроризм, теперь к нему добавилась госизмена. С 2022 года смертный приговор грозит не только тем, кто совершил преступление, но и тем, кто покушался на его совершение.

Казнены за госизмену согласно законопроекту могут быть только чиновники и военные.

Кроме того, срок предварительного задержания подозреваемых по этой статье продлен с обычных трех до 10 суток.

Законопроект в парламенте представлял глава КГБ Беларуси Иван Тертель. Он заявил депутатам о резком росте активности иностранных разведок и о том, что только в этом году его ведомство задержало более десяти чиновников и военных за сотрудничество с этими разведками (до сих пор белорусские власти об этом не рассказывали).

"Деструктивная деятельность, реализуемая иностранными государствами и подконтрольными им зарубежными центрами беглой оппозиции, направленная на силовое смещение власти в Республике Беларусь, окончательно перешла от пропаганды к радикальным акциям террора", — цитирует Тертеля государственное агентство "Белта".

Квартира семьи Тихановских выставлена на продажу

На государственный аукцион по продаже имущества "за долги" выставлена 66-метровая квартира по адресу Проспект Независимости 137/2. В качестве ее владельца и должника указан Тихановский Сергей Леонидович.

В качестве обременения в объявлении указано, что в квартире зарегистрированы несовершеннолетние, но после ее продажи это обременение будет устранено местными органами власти.

Торги состоятся 6 марта.

Светлана Тихановская в сентябре прошлого года писала в своем телеграм-канале, что квартира ее семьи арестована. После появления объявления о продаже ее офис подтвердил, что это действительно та самая квартира, где Тихановская жила с ее мужем Сергеем и детьми.

Сергей Тихановский, предприниматель и популярный блогер, в 2020 году заявил, что выдвигается в президенты Беларуси. Ему отказали в регистрации, но тогда вместо него выдвинулась Светлана Тихановская — и стала официальной кандидаткой. Тихановского задержали в мае 2020-го, сейчас он отбывает 18-летний срок по четырем статьям УК Беларуси.

Светлана Тихановская с детьми живет в эмиграции. Судебный процесс против нее продолжается в Минске заочно.